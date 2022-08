Velika kraja v eni od slovenskih šol: "Vse so nam pobrali"

Iz srednje šole Simona Gregorčiča v Dolini so tatovi dva dni pred začetkom novega šolskega leta odnesli sto računalnikov, od tega 60 stacionarnih in 40 tabličnih, poročajo Primorske novice.

Roparji so odnesli tudi kamero in več materiala podjetja, ki v tem času skrbi za nameščanje kablov v šolskih prostorih. V šolske prostore so vdrli ponoči, najverjetneje v noči na ponedeljek. Da je bilo vlomljeno, je ugotovila socialna delavka, ki je opazila, da so bila vrata za izhod v sili priprta, medtem ko so običajno zaklenjena. Uničena je bila tudi ključavnica pri požarnih vratih.

Računalnike so ukradli iz skladišča, nekateri so bili povsem novi

Roparji so računalnike ukradli iz skladišča, saj jih še niso namestili v učilnice. "Nekateri so bili spravljeni po škatlah, nekatere tablice so se polnile – vse so nam pobrali. Nekateri so bili še novi, v škatlah. Čakali smo na začetek pouka, da jih potegnemo na dan. Po škatlah sodeč so nam pobrali 40 tabličnih računalnikom in kakih 60 stacionarnih računalnikov," je za Primorski dnevnik povedala ravnateljica Lučka Križmančič.

Podobni ropi so se sicer na tem območju že zgodili, poročajo. Julija letos so tatovi kradli na Nižji srednji šoli Srečka Kosovela in Muzia de Tommasinija na Opčinah in italijanski osnovni šoli v Križu in Sesljanu. Tudi v slednjih primerih je izginilo veliko število računalnikov.