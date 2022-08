Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes ponoči so bili policisti Policijske postaje Nova Gorica obveščeni o ropu na Goriškem. Neznana storilca sta oškodovancema na silo odvzela dve električni kolesi znamke Specialized rdeče barve v skupni vrednosti približno dvanajst tisoč evrov.

Novogoriški policisti so na kraju kaznivega dejanja z ogledom in z zbiranjem obvestil med drugim ugotovili, da sta dva zamaskirana neznana moška s kolesi zasledovala in dohitela ter ustavila dva mlajša oškodovanca, ki sta se z električnimi kolesi vozila po kolesarski stezi iz Šempetra pri Gorici proti Novi Gorici.

Zamaskirana moška sta s silo odvzela njuni električni kolesi in se odpeljala v smeri Šempetra pri Gorici, svoji pa sta pustila na kraju dogodka. Ker sta oškodovanca želela preprečiti tovrstno kaznivo dejanje, so se začeli prerivati in medsebojno fizično obračunavati.

En oškodovanec je potreboval zdravniško pomoč

Kasneje je bila enemu od oškodovancev zaradi predvidoma lažjih telesnih poškodb nudena ustrezna zdravniška pomoč v šempetrski bolnišnici. Policija je o dogodku obvestila tudi pristojne pravosodne organe preiskovalnega sodnika.

Okoliščine kaznivega dejanja policija preiskuje v smeri suma kaznivega dejanja ropa. Novogoriški policisti pozivajo vse morebitne očividce oz. vse, ki bi pri razjasnitvi vseh okoliščin kaznivega dejanja ropa policiji lahko posredovali koristne informacije, da nemudoma pokličejo znano interventno številko policije 113 oziroma na Policijsko postajo Nova Gorica.