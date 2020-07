Velik "ulov" obalnih policistov: odkrili 11 ukradenih motorjev za čolne #foto

Policiste iz Pirana in Izole so julija obvestili o 21 tatvinah izvenkrmnih motorjev. Po klicu občana so v gozdu v okolici Divače našli 11 motorjev za čolne, kasneje pa so prijeli 44-letnega Litovca. Za kaznivo dejanje tatvine je zagrožena kazen zapora do treh let.

Motorji so bili odtujeni na območju Pirana (kanal Fazan, kanal sv. Jerneja, kanal Roja) in Izole (marina Izola). Storilec je v vseh primerih neovirano dostopal do privezanih plovil in v različnem časovnem obdobju na različnih krajih izvrševal tatvine.

Policist so na sled Litovcu prišli po klicu občana, ki je v okolici Divače v gozdu opazil večje število motorjev za čolne. Kriminalisti so skupaj odkrili 11 izvenkrmnih motorjev različnih znamk. Na večini so že bile odstranjene identifikacijske oznake.

Na podlagi obvestil so 18. julija prijeli 44-letnega državljana Litve, ki se je pripeljal do mesta, kjer so bili odloženi motorji. Osumljencu so odvzeli prostost in odredili policijsko pridržanje.

Policisti so opravili tudi preiskavo avtodoma, s katerim se je osumljeni prevažal. V njem so našli tudi orodje, s katerim je izvrševal tovrstna kazniva dejanja.

Pogrešajo še deset motorjev

Foto: Policija Osumljenemu so zasegli elektronske naprave, prek katerih bodo poskušali odkriti morebitne sostorilce in še druga kazniva dejanja. Glede na zbrana obvestila policija somu, da je vseh 11 izvenkrmnih motorjev povezanih s kaznivimi dejanji.

Ob tem pogrešajo še deset drugih izvenkrmnih motorjev, ki so bili ukradeni v tem času na območju PU Koper.

V ponedeljek je osumljenca zaslišala tožilka, ki je za Litovca odredila pripor. Za kaznivo dejanje tatvine je zagrožena kazen zapora do treh let.

Avtodom osumljenca. Foto: Policija

Policija opozarja: poleti se poveča število kraj motorjev

Policisti opozarjajo, da se v času turistične sezone poveča število kaznivih dejanj. Kot pretekla leta tudi letos zaznavajo, da storilci običajno izvršujejo tatvine izvenkrmnih motorjev na isti lokaciji, kar kaže na njihovo organiziranost in predvsem na cilj, da s prodajo teh motorjev pridobijo premoženjsko korist.

"Ker je večina plovil na prostem, njihovim lastnikom svetujemo, naj po turistični sezoni pospravijo izvenkrmne motorje, če plovil ne uporabljajo. V času turistične sezone pa je na izvenkrmne motorje možna tudi namestitev različnih tehničnih naprav, ki zagotavljajo varnost in morebitno sledenje ukradenemu predmetu. Možnost je tudi namestitev zvočne alarmne naprave na ključavnicah, s katerimi so zaklenjeni, ter povečan fizični nadzor pristojnih služb in namestitev videonadzora," so še sporočili policisti.

