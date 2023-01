Velenjski župan je novi predsednik Združenja mestnih občin Slovenije

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na skupščini Združenja mestnih občin Slovenije, ki je danes potekala v Velenju, je bil za novega predsednika izvoljen velenjski župan Peter Dermol, za podpredsednika pa župan Mestne občine Nova Gorica Samo Turel. Funkciji bosta opravljala naslednji dve leti, so sporočili z velenjske občine.

Združenje si bo tudi v prihodnje prizadevalo za uveljavitev ustavne vloge mestnih občin na zakonodajni ravni in temu primerno financiranje mestnih občin. Aktivnosti bodo usmerjene tudi v izvajanje mehanizma celostnih teritorialnih naložb, ki zagotavlja evropska sredstva mestnim občinam za projekte trajnostnega urbanega razvoja.

Na današnji seji so župani mestnih občin med drugim imenovali strokovno komisijo za izvedbo celostnih teritorialnih naložb za obdobje 2021–2027, razpravljali so tudi o dvigu stroškov izvajanja programov vrtcev, digitalizaciji občin in nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča.