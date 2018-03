Velenjska občina vložila tožbo zoper Teš

Celjska odvetniška pisarna Boštjan in Marjana Verstovšek je v torek v imenu velenjske občine vložila tožbo proti Termoelektrarni Šoštanj (Teš) zaradi neizplačila odškodnine 750 tisoč evrov za škodo v letu 2016, in sicer zaradi uporabe infrastrukture med gradnjo bloka 6.

Višina odškodnine je bila določena s sporazumom, sklenjenim med Holdingom slovenske elektrarne, Tešem in velenjsko občino maja 2014, so danes sporočili z občine. Od leta 2010 do leta 2015 je Teš velenjski občini zaradi uporabe infrastrukture že plačal 3,1 milijona evrov.

Kontič: Teš se izogiba realizaciji dogovora o izplačilu odškodnin

Po besedah velenjskega župana Bojana Kontiča je očitno, da se Teš izogiba realizaciji dogovora o izplačilu odškodnin. Na občini si želijo, da bi bil sprejet zakon o Šaleški dolini, ki bi določil vplive Premogovnika Velenje in Teša na okolje ter višino odškodnin, je dejal Kontič.

Spomnil je tudi, da jim je Teš lani za 54 odstotkov dvignil ceno toplotne energije, zato od agencije za energijo pričakujejo podatke, na podlagi katerih so se odločili za tako visoke podražitve.

V Tešu tožbe ne komentirajo

Odvetnik Verstovšek verjame, da bo tožba uspešna. Velenjska občina je po njegovi oceni stisnjena v kot. Prav tako ne ve, zakaj Teš noče izpolniti svojih obveznosti, ki izhajajo iz pogodbe o plačilu odškodnine. Teš in njegov lastnik Holding slovenske elektrarne si kujeta visoke dobičke na račun degradacije okolja, meni Verstovšek.

Če ne bodo uspeli s tožbo, pa je Verstovšek napovedal sprožitev ustreznih postopkov pred evropskimi institucijami. V Tešu tožbe ne komentirajo zaradi odprtih postopkov.