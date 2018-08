Velenje bo ponudilo zatočišče trem sirskim družinam

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Iz vladnega urada za oskrbo in integracijo migrantov je velenjska občina prejela dopis, s katerim jo obveščajo, da bodo v integracijsko hišo v Velenju nastanili tri sirske družine z 19 osebami. Urad bo tako 25. septembra nastanil dve družini, v katerih je 12 oseb, mesec dni kasneje pa še eno družino s sedmimi osebami, so sporočili z občine.

Osebe z mednarodno zaščito pridobijo v Sloveniji dovoljenje za stalno prebivanje ter s tem povezane pravice iz socialnega in zdravstvenega varstva, šolanja in izobraževanja ter zaposlitve, ki so praviloma identične, kot jih imajo državljani Republike Slovenije.

Omenjene sirske družine so prva skupina beguncev, ki prihajajo v Velenje. Kot je povedal velenjski župan Bojan Kontič, so na seji mestnega sveta sprejeli sklep, da lahko država s soglasjem občine v Velenju namesti do 30 beguncev. Kasneje se je pokazalo, da takšnih potreb ni, pokazala pa se je potreba po integracijski hiši, je dejal Kontič.

Zato je velenjski mestni svet spremenil sklep tako, da lahko namestijo 30 družin iz Sirije. "Ne gre torej za posameznike in samske moške, kar se nam pogosto očita," pravi Kontič in dodaja, da v integracijsko hišo zdaj prihajajo tri sirske družine, ki so trenutno v Turčiji. Večjih težav pri njihovi namestitvi ne pričakuje.