Vedno zakritih obrazov pripravljeni na vse mogoče scenarije #video

Le še dober mesec nas loči od trenutka, ko bo Slovenija stopila na čelo Evropske unije, kar za našo tajno službo zaradi naraščajočih terorističnih groženj prinaša tudi velik varnostni zalogaj na najvišji ravni. A kot so ob svoji 30-letnici pojasnili v enem od najbolj tajnih policijskih oddelkov, Centru za varovanje in zaščito, smo pripravljeni na vse scenarije. Večkrat so že gostili tako kraljeve glave kot tudi najpomembnejše predsednike sveta. In prav dejstvo, da jih nikoli ni bilo mogoče opaziti v ospredju dogajanja, pomeni, da so svojo nalogo opravili več kot izvrstno.