Večerov bob leta 2023 pripadel podjetniku in vojaku Bojanu Lunežniku

Večerov bob leta 2023, ki so ga drevi podelili v mariborskem gledališču, je pripadel poklicnemu vojaku in podjetniku Bojanu Lunežniku za izjavo "V življenju sta dve možnosti: ali ste na odru in tekmujete ali pa ste pod odrom in ploskate. Treba je stopiti na oder, prenehati ploskati drugim, naj ploskajo vam. To pa dosežeš z delom in vztrajnostjo".

Tradicionalni večer satire in smeha ter praznik odkrite besede že leta poteka v Slovenskem narodnem gledališču (SNG) Maribor, tokrat drugič zapored brez neposrednega televizijskega prenosa. Letošnjo 25. podelitev je drugič zapored vodila stand up komičarka Maja Monrue, ki je na oder prišla na konju, tokrat pa se ji je pridružil novinar in imitator Aleksander Pozvek. Scenarij je znova pripravil Andrej Težak Tešky, ki se mu je letos pridružil še Igor Bračič.

Kot je ob podelitvi boba, ki se je je udeležila tudi predsednica Nataša Pirc Musar, povedal odgovorni urednik Večera Matija Stepišnik, smo postali družba instagramskih podob in hipnih vtisov, ki pridejo in izginejo, sledilci spektaklov in senzacij, na sprehodu med mehurčki, v katerih si slikamo naš svet boljši, manj ciničen in krut, čeprav je trenutno takšen, kot je, daleč od dobrega.

"Zato si želim, da bi zazveneli neskončni aplavzi za tiste, ki bi ustavili vojne, ki bi se dejansko spoprijeli z revščino, ki bi politiko in nenazadnje tudi posel razumeli kot delo za skupno dobro. Ki bi naredili naše bivanje znosnejše. Saj vendar imamo ljudi, ki imajo navdih, ideje in vizije. Ki si drznejo in ki še vedno stopijo odločno v javni prostor in pogumno rečejo bobu bob," je dejal Stepišnik.

Med letošnjimi desetimi finalisti so bili ob Lunežniku še podjetnica Mirjana Duler, arhitekt Boris Podrecca, učiteljica Dragica Pešaković, vodja Delavske svetovalnice Goran Lukić, častna občanka Ptuja Meta Puklavec, socialna antropologinja Vesna Vuk Godina, sociolog Franc Trček, profesor in raziskovalec Gregor Jurak ter igralec Dario Varga.

Od leta 1999, odkar Večer pripravlja akcijo, je zmagovalne izjave podalo že 25 Slovencev, med njimi nekateri javnosti zelo znani iz sveta umetnosti, kot so Vlado Kreslin, Polde Bibič, Matjaž Javšnik in Peter Boštjančič, pa tudi iz sveta politike in družbe, kot so Janez Janša, Franc Rode in Ciril Ribičič. Med dobitniki je bilo tudi nekaj povsem običajnih ljudi. Lani je priznanje prejel antropolog Dan Podjed.