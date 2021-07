Več tisoč ljudi aretiranih na protestih na Kubi #video

Po množičnih protestih na Kubi so oblasti po navedbah neodvisnih novinarjev aretirale več kot 5.000 ljudi, med njimi je tudi več kot 120 aktivistov in novinarjev, je v sredo poročal portal 14ymedio, ki zbira informacije med prebivalci. Predsednik vlade Manuel Marrero je medtem v sredo napovedal sprostitev omejitev pri vnosu izdelkov iz tujine.

Kubance je v sredo nagovoril tudi predsednik Miguel Diaz-Canel, ki je poskušal v spravljivem tonu poudariti, da morajo kritično analizirati svoje težave. Pozval je še k miru, spoštovanju in harmoniji med Kubanci.

Marrero pa je v televizijskem nagovoru sporočil, da bodo v ponedeljek odpravili omejitev vnosa količin živil, zdravil in higienskih izdelkov v prtljagi potnikov. Izjemoma jim ne bo treba plačati niti carinske dajatve. Ukrep bo veljal do konca leta, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Motene telefonske zveze in internet

Foto: Reuters To je bila tudi ena od zahtev protestnikov, ki so v nedeljo preplavili ulice kubanskih mest. Več tisoč ljudi je izražalo nezadovoljstvo zaradi pomanjkanja osnovnih potrebščin ter naraščanja primerov okužb in smrti zaradi novega koronavirusa. Policisti so protestnike spremljali, dokler protesti niso postali nasilni, nato pa so se začele aretacije. V torek je bilo v Havani in tudi drugih večjih mestih polno policistov, telefonske zveze in internet pa so ostali moteni.

Oblasti so v torek potrdile eno smrt med protesti v ponedeljek. Umrl je 36-letni moški, in sicer zaradi poškodb, ki jih je dobil med izgredi med protestniki in policijo v predmestju Havane. Novinarji ob navajanju prebivalcev poročajo, da je verjetno umrlo še več ljudi. Med drugim naj bi vlada mlade moške z izsiljevanjem prisilila, da so napadli protestnike, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Več nasilnih prizorov

Varnostne sile so bile pri posredovanju tudi nasilne, je razvidno s posnetkov. Na enem od posnetkov, katerega pristnost je potrdila nevladna organizacija Human Rights Watch, poskušajo varnostne sile v mestu Cardenas vdreti skozi vhodna vrata, medtem ko je v stavbi ženska z majhnim otrokom. Policist nato vstopi v stavbo iz druge smeri z dvignjeno pištolo. Na kasnejšem posnetku je videti krvavi madež na tleh. Po poročanju portala CiberCuba naj bi moža ženske ustrelili in ga odvedli s seboj pred očmi družine.

Več zvezdnikov je izrazilo solidarnost s protestniki, med drugim igralec Andy Garcia, pevka Gloria Estefan in pianist Chucho Valdes.