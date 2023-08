Več kot 3.600 dijakov bo jutri začelo jesenski izpitni rok splošne in poklicne mature

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na srednjih šolah in drugih izobraževalnih organizacijah se v sredo za več kot 3.600 kandidatov začenja jesenski izpitni rok splošne in poklicne mature. K obema je letos prijavljenih več kandidatov, k splošni 93 več, k poklicni pa 114 več kot lani v tem roku. V sredo jih najprej čaka pisni izpit iz slovenščine ali italijanščine ali madžarščine.

K jesenskemu izpitnemu roku splošne mature se je prijavilo 1.092 kandidatov (lani 999), ki bodo opravljali izpite iz 31 različnih predmetov. Kot so danes sporočili iz Državnega izpitnega centra, 432 kandidatov splošno maturo opravlja prvič v celoti (lani 390), 163 jih opravlja splošno maturo znova v celoti (lani 141), 420 kandidatov pa opravlja enega ali dva popravna izpita (lani 402).

Splošno maturo v dveh delih opravlja 77 kandidatov (lani 66). Letos v jesenskem izpitnem roku pa 194 kandidatov izboljšuje oceno pri maturitetnem predmetu (lani 189).

Letošnji izpitni rok mature poteka v sedmih dneh

V skladu s koledarjem splošne mature letošnji jesenski rok poteka v sedmih dneh. Sredinemu izpitu iz materinščine bo v četrtek sledil izpit iz matematike, izpite iz tujih jezikov in izbirnih predmetov pa bodo kandidati pisali od petka do 31. avgusta. Od srede do 1. septembra bodo na šolah ustni izpiti.

Kandidati bodo z uspehom na jesenskem roku splošne mature seznanjeni 15. septembra na šolah. Isti dan bodo že zgodaj zjutraj lahko pogledali svoje rezultate pri posameznih predmetih z vnosom izpitne šifre tudi na spletu.

K jesenskemu izpitnemu roku poklicne mature pa se je prijavilo 2.560 kandidatov (lani 2.446) s 135 srednjih šol in organizacij za izobraževanje odraslih.

V skladu s koledarjem poklicne mature bodo kandidati izpit iz tretjega predmeta opravljali tako, da bo izpit iz matematike v četrtek, iz angleščine, nemščine in slovenščine kot drugega jezika oziroma italijanščine kot tujega in drugega jezika pa v petek.

Pisni izpiti iz temeljnih strokovno-teoretičnih predmetov (tako imenovani drugi predmet poklicne mature) bodo 30. avgusta.

Na izpite iz posameznega predmeta splošne mature je prijavljenih 285 kandidatov

V okviru četrtega predmeta morajo kandidati opraviti izdelek oziroma storitev in zagovor ali izpitni nastop v skladu z izobraževalnim programom, v katerem opravljajo poklicno maturo.

Šole bodo z uspehom na jesenskem roku poklicne mature kandidate seznanile 8. septembra.

Kandidati lahko ob poklicni maturi opravljajo izpit iz posameznega predmeta splošne mature, če je ta predmet pogoj za vpis oziroma se upošteva pri izbiri kandidatov za vpis v univerzitetni študijski program. Na izpite iz posameznega predmeta splošne mature je prijavljenih 285 kandidatov (lani 294), največ na izpite iz matematike na osnovni ravni, psihologije, biologije in sociologije, so še navedli na izpitnem centru.

Poletne ujme, ki so ponekod prizadele tudi nekatere šole, na izvedbo jesenskega roka mature ne bodo vplivale, so za STA pojasnili na Državnem izpitnem centru.