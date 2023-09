Več kot 1.250 izdelkov z Mimovrste je zdaj na voljo na Glovu, s hitro dostavo v Ljubljani

Oglasno sporočilo

Glovo, večkategorijska platforma, ki uporabnikom omogoča dostop do hrane ter različnih vrst izdelkov na zahtevo, je sklenil partnerstvo z Mimovrste, največjo spletno trgovino v Sloveniji. S tem sodelovanjem Glovo širi svojo hitro trgovsko ponudbo na slovenskem trgu in omogoča uporabnikom dostop do še večjega nabora izdelkov.

Foto: Glovo

Kupci iz Ljubljane imajo zaradi novega partnerstva zdaj neposredno v aplikaciji Glovo dostop do več kot 1.250 izdelkov, ki jih ponujajo na Mimovrste, s hitro dostavo na dom, v 30 minutah.

Trenutna ponudba Mimovrste v aplikaciji Glovo vključuje 16 kategorij izdelkov. Med najbolj priljubljenimi so šolske potrebščine, avdio- in videooprema, igre, računalniški dodatki, gospodinjski aparati, kozmetika in številni drugi. Po besedah predstavnikov podjetij se bo ponudba izdelkov nenehno osveževala in nedvomno širila, kar bo kupcem omogočilo še večjo izbiro.

Sodelovanje z družbo Glovo in vključitev med ponudnike v aplikaciji je za Mimovrste prvo sodelovanje te vrste. Uporabniki Glova so tako prvi, ki bodo imeli koristi od preprostega in hitrega dostopa do teh izdelkov, in sicer kar od doma ali iz pisarne.

Trenutno je v aplikaciji Glovo dodana ena lokacija tega slovenskega trgovca. Podjetji napovedujeta, da se bo v primeru uspešnega sodelovanja število lokacij v prihodnjih mesecih povečalo: dodana bo lokacija v Mariboru in še ena v Ljubljani, s čimer bodo še bolje pokrili povpraševanje kupcev.

O podjetju Glovo

Glovo je ena prvih tehnoloških storitev za hitro dostavo, ki vključuje več kategorij izdelkov ter kot takšna povezuje restavracije, lekarne, trgovske verige in trgovine z živili, vključno s kategorijo karkoli, ki uporabnikom omogoča, da v svojem mestu naročijo vse, kar želijo. Podjetje Glovo, ki je bilo ustanovljeno leta 2015 v Barceloni, deluje na 25 trgih v več kot 1.500 mestih v jugozahodni Evropi, vzhodni Evropi in Afriki. Poslanstvo podjetja Glovo je, da vsem prebivalcem mesta, v katerem deluje, omogoči hiter dostop do vsega, kar mesto ponuja. Na ta način lahko uporabniki storitve Glovo uživajo v izbranih izdelkih kadarkoli in kjerkoli.

O podjetju Mimovrste

Mimovrste je del skupine Allegro, najbolj priljubljenega spletnega trgovca v CEE. Skupina ima več kot 18 milijonov aktivnih kupcev v regiji, zagotavlja najboljše cene in izjemno široko ponudbo, hkrati pa lokalnim trgovcem omogoča izkoriščanje potenciala mednarodnega trga.

Naročnik oglasnega sporočila je Glovoapp SI, d.o.o.