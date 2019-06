Vdahniti novo življenje rabljeni embalaži je na vrhu našega programa trajnosti

Foto: Coca-Cola HBC Piše: Zoran Bogdanović, glavni izvršni direktor, Coca-Cola HBC

Količini odpadkov, ki se nabira na našem planetu, se zadnje čase namenja veliko pozornosti. Razumem čustveni naboj glede tega, ker tudi mene jezi, kadar vidim smeti, raztresene po parkih, plažah in v naših oceanih.

Kot podjetje, ki se ukvarja s polnjenjem, prodajo in aktiviranjem blagovnih znamk pijač na 28 trgih, pri Coca-Coli HBC razumemo problem ter našo vlogo pri iskanju rešitev. Lani je bila tema svetovnega dneva varstva okolja »Premagajmo onesnaževanje s plastiko«, leto kasneje pa sem želel razmisliti o tem, kako smo se s tem spopadli in kaj lahko v prihodnje naredimo bolje.

Veliko ljudi me sprašuje, zakaj ne prenehamo uporabljati plastike. Izziv je, da je trenutno najboljša od vseh razpoložljivih embalažnih materialov – ker je varna, higienična, trpežna, fleksibilna, mogoče jo je ponovno zatesniti in reciklirati, v smislu proizvodnje in transporta pa najmanj vpliva na okolje. Težave, s katerimi se danes ukvarjamo, se pojavljajo predvsem po uporabi, s plastiko, ki leži na odlagališčih ali pa ostane kot odpadek v okolju. Vendar pa lahko to spremenimo. Če lahko dobimo dovolj plastenk ustrezne kakovosti nazaj, te postanejo dragocena surovina, saj jih lahko recikliramo in ponovno uporabimo. S tehnološkimi napredki pa smo pri tem vse boljši.

Svet brez odpadkov

Skupaj s svojimi strateškimi partnerji se družba The Coca-Cola Company podaja na pot celovitega večletnega načrta, ki neposredno rešuje težave v zvezi z embalažo. Cilj tega pristopa – svet brez odpadkov – je zbrati in reciklirati enako število plastenk ali pločevink, ki jih prodamo do leta 2030.

Kot korak v tej smeri smo pri Coca-Coli HBC lani uvedli vrsto zavez, ki jih bomo dosegli do leta 2025, in jih oblikovali tako, da bomo zagotovili trajnostno poslovanje celotne družbe. Te si prizadevajo, da bi bila potrošniška embalaža 100-odstotno primerna za recikliranje; zagotavljajo, da pridobimo več celotne plastike PET, ki jo uporabljamo, iz reciklirane plastike PET; prav tako pa nas zavezujejo, da bomo pomagali zbrati 75 % embalaže, ki se uporablja za naše pijače.

99-odstotno primerno za recikliranje

Naredili smo že nekaj velikih korakov v smeri teh ciljev.

Na primer, 99 % naše embalaže je zdaj mogoče reciklirati, prepoznali pa smo tudi priložnosti za nadaljnje izboljšanje z zagotavljanjem združljivosti med našo embalažo in obstoječimi tokovi recikliranja (npr. z uporabo ustreznih barvil, dodatkov in rokavov).

V podporo našim prizadevanjem za uporabo več reciklirane plastike PET (rPET) smo se povezali s tretjimi strankami, da bi zagotovili boljši dostop do dobaviteljev in tehnologij rPET. V Avstriji smo na primer investirali v obrat »PET v PET«, kjer imamo skupaj z drugimi FMCG podjetji v lasti 20 %, kar je letos podprlo dostavo naše avstrijske blagovne znamke vode Römerquelle v plastenkah, ki vsebujejo 100 % plastike rPET.

Pred nekaj dnevi smo napovedali, da bodo od zdaj naprej vse plastenke pri naši irski blagovni znamki vode Deep RiverRock prav tako izdelane iz 100-odstotno reciklirane plastike PET, letos pa bodo sledile še druge blagovne znamke vod, na primer, v Švici. Poleg tega bomo letos odstotek rPET, ki jo uporabljamo pri naših plastenkah Coca-Cola in Coca-Cola Zero v Švici in Avstriji, povečali na 50 %, obenem pa bomo še naprej gradili naše zmogljivosti na tem področju na naših 28 trgih.

Napredek pri zbiranju odpadkov

V letu 2018 smo na ravni Skupine zbrali povprečno 45 % naše embalaže za recikliranje. Začeli smo z velikimi pobudami, da bi na naših trgih to še dodatno povečali. Lani smo na primer aktivno sodelovali v Rusiji, da bi skupaj z industrijo vzpostavili prvo organizacijo za predelavo embalaže (RusPRO). Vzporedno smo podprli pobudo "Separate with Us" ("Ločujte z nami"), ki si prizadeva za ozaveščanje o recikliranju in zbiranje več uporabljene embalaže.

V Nigeriji smo v partnerstvu z lokalno industrijo in zainteresiranimi stranmi pomagali ustanoviti tudi prvo organizacijo za predelavo. Podprli smo projekte za izboljšanje zbiranja v več drugih državah, kot sta na primer projekt zbiranja plastike PET "Act with imPETus" na Poljskem in pilotni projekt ločenega zbiranja odpadkov v Ukrajini.

Poleg tega sodelujemo z drugimi zainteresiranimi stranmi in podpiramo različne lokalne sisteme zbiranja, ki glede na lokalne razmere vključujejo organizacije za predelavo embalaže in sheme za vračilo kavcije. Smo del 19 drugih sistemov ravnanja z odpadno embalažo na naših trgih ter imamo vzpostavljeno politiko za odpadno embalažo in recikliranje na ravni Skupine, ki zagotavlja okvir, v katerem delujejo naše države.

Tu v Sloveniji je fantastično videti naše zaposlene, ki sodelujejo v pobudah za zbiranje odpadkov, kot je Moja reka si. V 2018 je bilo skupaj zbranih 80 ton odpadkov. Več kot 140 ur prostovoljnega dela pri zadnji akciji čiščenj v Strunjanu oktobra 2018 pa izkazuje osebno predanost naših zaposlenih za ohranjanje javnih prostorov brez odpadkov.

Raziskovanje alternativ

Vemo, da je treba še veliko narediti, ter še naprej sodelujemo z univerzami in drugimi organizacijami, da bi poiskali trajne alternative za plastiko. Na primer, ena velika priložnost je sekundarna embalaža, kjer želimo preiti s plastičnega ovoja na kartonaste pladnje, da bi ohranili pločevinke v pakiranjih z od 4 do 24 pijačami. Prepričani smo, da lahko s tehnološkim napredkom, povečevanjem ozaveščenosti ter več in boljšimi viri recikliranih materialov prehrambne kakovosti dvignemo standarde glede trajnosti naše embalaže in na novo oživimo materiale, ki so že v prometu.

Poleg naših prizadevanj za embalažo si tudi naše zaveze, imenovane "Mission Sustainability 2025" (Misija: trajnostni razvoj 2025), prizadevajo za nadaljnje zmanjševanje izpustov iz našega delovanja, pa tudi za nadaljnje usmerjanje naših misli in ukrepov na rabo in upravljanje vode, pridobivanje sestavin, prehrano ter dobro počutje v naši organizaciji in v naših skupnostih. O našem napredku v zvezi s tem si lahko preberete v našem vključenem letnem poročilu, ki ga lahko najdete na spletnem mestu: https://coca-colahellenic.com/en/investors/2018-integrated-annual-report/