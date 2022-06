Včeraj potrdili toliko novih okužb

Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) so v torek v Sloveniji ob 618 PCR-testih in 3.138 hitrih antigenskih testih potrdili 670 okužb s koronavirusom. Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov trenutno znaša 468, število potrjenih primerov v zadnjih 14 dneh na sto tisoč prebivalcev pa je 260. To je najslabši torek po 10. maju, ko so potrdili 674 okužb.