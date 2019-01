Vatovec: Kako lahko SDS pogleda v oči žrtvam posilstva? #video

Primer s koprskega sodišča, ki je spolnega napadalca oprostilo posilstva speče žrtve, češ da odnosu ni izrecno rekla ne, je končno tudi v politiki sprožil nujno razpravo, kako spremeniti definicijo posilstva. In ker med izbranci ljudstva reševanje tudi tako očitne težave ne gre gladko, ne gre brez medsebojnih obračunavanj.

Pravosodna ministrica pa medtem sestavlja ekipo, ki bi predlog spremembe zakonodaje pripravila do poletja, so poročali v oddaji Danes na Planetu.

Matej T. Vatovec iz Levice je dejal, da je Levica vladi poslala pobudo za spremembo zakona zato, ker je sedanja ureditev nesprejemljiva, predvsem za žrtve, kar je pokazala tudi odločitev višjega sodišča v Kopru.

SDS: Gre za navaden populizem

A bi najbrž bilo prelepo, da bi bilo res, če bi si v hramu demokracije kdaj zares prisluhnili. V SDS so to in podobne poteze Levice takoj označili za navaden populizem. A dodali, da pri konkretnem, koprskem primeru največjo težavo vidijo v pravosodju, ki ni sposobno soditi v skladu s pravnim redom in načeli, predvsem načelom pravičnosti, ki naj bi v njem veljala. Tudi Levica jim ni ostala dolžna.

"Ne vem, kako je to lahko populizem, ne vem, kako lahko SDS pogleda v oči recimo kakšni žrtvi takšnih dejanj, ki so po moji oceni ena od najhujših, kar zadeva tudi dolgoročne posledice, ki jih majo takšna kazniva dejanja," je dejal Vatovec.