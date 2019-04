Vatikansko baziliko bodo ob veliki noči krasile slovenske orhideje

Slovenska strokovnjaka za floristiko in hortikulturo Sabina Šegula in Peter Ribič.

Slovenska strokovnjaka za floristiko in hortikulturo Sabina Šegula in Peter Ribič. Foto: STA

Oltarni del bazilike svetega Petra v Vatikanu bosta tudi ob letošnji veliki noči okrasila slovenska strokovnjaka za floristiko in hortikulturo Sabina Šegula in Peter Ribič. Ob tem bosta uporabila orhideje podjetja Ocean Orchids iz Dobrovnika. Za okrasitev sta namenila 160 kaskadnih ter 140 dvostebelnih orhidej v beli, rumeni in rdeči barvi.

Orhideje v barvi Vatikana so vredne sedem tisoč evrov, Šegulova in Ribič pa bosta krasila notranjost bazilike že petnajstič. Petnajsto obletnico pa letos slavi tudi dobrovniško podjetje, kjer so ponosni, da bodo baziliko krasile njihove orhideje.

Potek velikonočnega krašenja vatikanske bazilike in material sta Šegulova in Ribič predstavila danes ter ob tem povedala, da je to v njunem poklicu velika čast, obenem pa tudi čast za Slovenijo. Postavitev dekoracije za letos je zasnovala Šegulova, podjetje Smithers-Oasis Adria pa je za ta namen izdelalo posebno podlago.

Poleg Nizozemcev sta slovenska florista iz Biotehniškega centra Naklo edina tujca, ki sodelujeta pri projektu svetovnih razsežnosti, ki ga vsako leto spremlja milijarda in pol vernikov. Balkon, s katerega papež podeli blagoslov urbi et orbi, ob veliki noči okrasijo Nizozemci, za božič pa ta čast pripada njima.

Naključen začetek sodelovanja

Krasitve v Vatikanu so sicer delo tamkajšnjih vrtnarjev, Slovenca sta začela sodelovati z njimi naključno, tako prvi ogled kot vse nadaljnje pa jima je omogočilo slovensko veleposlaništvo pri Svetem sedežu.

Medtem ko so Nizozemci tam iz marketinških vzgibov, saj predstavljajo svoje cvetje, sta sama prostovoljno. Očitno pa sta se odlično odrezala že ob prvem obisku, ko sta kar dobila orodje in se je začelo sodelovanje.

"V teh letih smo stkali prijateljske vezi s temi vrtnarji in so naju res vzeli za svoja, tako da sva del ekipe, vse pa poteka na prijateljski osnovi," je dejal Ribič.

O orhidejah kot največji skupini okrasnih rastlin na svetu pa meni, da so zagotovo kraljice, ki pomenijo in predstavljajo nekaj več, nekaj višjega.

"Lepe so, čudovite so, kot da bi bile umetne, in vsako leto jih v Vatikanu tudi uporabljamo, vendar samo iz drugih skupin. Letos pa bomo slovenski phalaenopsis, kar bo zagotovo nekaj posebnega, saj Slovenija ni tradicionalno država, ki bi v velikih količinah pridelovala cvetje in ga tako predstavljala v tujini," je še povedal Ribič.