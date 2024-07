Varnostniki, ki so posredovali v pretepu v Vitanju, so uporabili nezakonite in nestrokovne ukrepe

Varnostniki, ki so na javni prireditvi v Vitanju v začetku maja posredovali v pretepu, so po ugotovitvah preiskave Policijske uprave Celje uporabili določene nezakonite in nestrokovne ukrepe, ki so v nasprotju z zakonom o zasebnem varovanju. Policisti bodo kazensko ovadili dva varnostnika, pet rediteljev in osebi, ki sta začeli pretep.

Na Policijski upravi (PU) Celje so zaključili preiskavo nepravilnosti pri množični kršitvi javnega reda in miru na prireditvi v Vitanju 4. maja letos.

Nekaj po 2. uri zjutraj se je na prizorišču začela množična kršitev javnega reda in miru, v kateri je bilo udeleženih okoli 30 oseb. Povod za kršitev je bil pretep dveh občanov. Varnostniki, ki so poskušali vzpostaviti javni red in mir, so med posredovanjem odrinili eno od obiskovalk, zaradi česar je več obiskovalcev s silo poskušalo varnostnikom preprečiti izvedbo ukrepov. Lažje je bilo poškodovanih enajst obiskovalcev prireditve, so sporočili s PU Celje.

Kazensko bodo ovadili dva varnostnika in pet rediteljev

Z zbiranjem obvestil o dogodku so policisti ugotovili več nepravilnosti. Ugotovili so, da so nekateri varnostniki zoper posamezne udeležence javne prireditve uporabili določene ukrepe, ki so v nasprotju z določili zakona o zasebnem varovanju, torej nezakonito in nestrokovno. To po navedbah policistov potrjujejo tudi izjave prič na kraju in javno objavljeni posnetki.

Zaradi suma storitve kaznivih dejanj nasilništva in povzročitve lažjih telesnih poškodb bodo kazensko ovadili dva varnostnika in pet rediteljev. Osebi, ki sta začeli pretep, bodo policisti kazensko ovadili zaradi suma storitve kaznivega dejanja lahke telesne poškodbe.

Več postopkov o prekršku so policisti uvedli tudi zoper organizatorje in soorganizatorje prireditve, zoper imetnika licence ter zoper tri varnostnike. O tem so obvestili tudi pristojne inšpekcijske službe in ministrstvo za notranje zadeve, so navedli na PU Celje.

O nekaterih neznanih udeležencih v pretepu policisti še zbirajo obvestila.