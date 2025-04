Zjutraj, nekaj po 6. uri so gasilci iz enote Škofja Loka posredovali pri reševanju v Zgornji Sorici. V prometni nesreči se je poškodoval voznik avtomobila, ki je zapeljal s ceste. Skupaj z reševalci Nujne medicinske pomoči Škofja Loka so rešili iz vozila in izvedli preostale potrebne ukrepe, poročajo iz Gasilske enote Škofja Loka.