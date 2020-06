V zdravniških vrstah ponovno zavrnili očitke glede oskrbe starejših #video

V zdravniških vrstah so ponovno zavrnili očitke o neustreznem zdravstvenem varstvu oskrbovancev v domovih za starejše med epidemijo covida-19 in zatrdili, da so bolnišnično zdravljenje prejeli vsi, ki so ga potrebovali. Ob tem so pozvali k odpravi sistemskih pomanjkljivosti, ki jih je epidemija razgalila v zdravstvu in institucionalnem varstvu.

V zadnjih tednih so se namreč v javnosti pojavili glasni očitki o domnevni neprimerni obravnavi oskrbovancev v domovih, med drugim tudi o tem, da so v domovih po navodilu ministrstva vnaprej pripravljali sezname, kateri oskrbovanec bo deležen bolnišnične oskrbe in kateri ne, če zboli za koronavirusno boleznijo, piše STA.

"Črni seznami" s strokovnega in etičnega vidika ne držijo

Predsednik Slovenske medicinske akademije Pavel Poredoš je na današnji novinarski konferenci poudaril, da označbe, kot so črni seznami starostnikov ali seznami smrti, ki so zaokrožili v javnosti, s strokovnega in etičnega vidika ne držijo. "Šlo je za popis zdravstvenega stanja prebivalcev v domovih. Ko sem jih pregledoval, nisem našel ničesar, kar bi bilo v nasprotju s strokovnimi in etičnimi standardi," je zagotovil.

Kot je dodal direktor Klinike Golnik Aleš Rozman, je na tako imenovanem vložnem listu konzilij zdravnikov pripravil povzetek bolnikovih bolezni in mnenje, kakšna obravnava bi bila za takega oskrbovanca najprimernejša v primeru okužbe z novim koronavirusom glede na spremljajoče bolezni in glede na to, kako verjetno je, da je bolnik v zadnjem obdobju življenja glede na njegove paliativne bolezni. "Na tem listu piše mnenje konzilija, ne piše direktiva ali ukaz konzilija," je bil jasen Rozman.

Aleš Rozman, direktor klinike Golnik Foto: STA

Po besedah zdravnika Petra Radšla iz Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana so v tem času imeli možnost zaradi časovne omejitve take načrte zdravljenja narediti samo za oskrbovance v domovih, v katerih se je okužba že razširila. "S tem pa sedaj ne želimo prenehati, ampak želimo na podlagi analiz sistem nadgraditi in poenotiti za celotno Slovenijo," je napovedal. Dodal je, da ni samo priprava na morebitni drugi val, ampak bi bilo to treba izvesti že v preteklosti.

Na škodljive posledice nerazumevanja dogajanja in medijskega poročanja pa je opozoril imunolog in mikrobiolog Alojz Ihan. "V javnosti je nastal izjemno škodljiv vtis, da zdravniki v petih minutah zanemarimo vso svojo stroko in etiko, samo če nam minister pomaha z nekim listom," je dejal. Kot pravi, tega ne bi naredil noben zdravnik, saj vsak od njih ve, da bo na koncu za vse odgovarjal sam. A vendar se zaradi tega po Ihanovi oceni "minira zaupanje med bolniki in zdravniki". Če tega zaupanja ni, se bodo bolniki, zlasti starejši, v strahu pred "seznami", zdravniku bali zaupati svoje težave, je opozoril, poroča STA.

"Situacija v domovih postala rak rana našega sistema"

Tudi v zdravniškem sindikatu Fides odločno protestirajo zoper poskuse diskreditacije zdravnikov in drugega zdravstvenega osebja v domovih. "Predvsem pa ocenjujemo kot zavržno, da se situacijo v domovih za starejše, ki je zaradi ignorance politike do sistemske ureditve tega področja s sprejemom zakona o dolgotrajni oskrbi v času epidemije postala rak rana našega sistema, zdaj uporablja izključno za politično obračunavanje," je v sporočilu zapisal predsednik Fidesa Konrad Kuštrin.

Foto: Getty Images

Podobno je tudi Komisija RS za medinsko etiko opozorila, da pristojni resorji kljub opozorilom v preteklem desetletju niso izpolnjevali svojih dolžnosti in pristojnosti na področju dolgotrajne oskrbe. "Odgovornim v zdravstveni stroki lahko očitamo dolgoletno zanemarjanje nujno potrebne geriatrije, deloma tudi paliativne oskrbe," so kritični.

Komisija sicer ni bila seznanjena s kriteriji, po katerih so zdravniški konziliji med oskrbovanci odločali o hospitalizaciji in jih zato ne more komentirati. Upa pa, da so bile odločitve strokovno utemeljene in jih je bilo mogoče pojasniti. Prav tako še predlaga, da skupina neodvisnih strokovnjakov presodi strokovno primernost kriterijev.

Domove bo treba redefinirati v novem zakonu o dolgotrajni oskrbi

Problematiko epidemije v domovih za starejše je nedavno obravnaval tudi glavni strokovni svet Slovenskega zdravniškega društva. Kot je sklepe danes povzel predsednik društva Radko Komadina, so bili vložni listi dobrodošli za zagotavljanje medicinske pomoči okuženim in obolelim. V društvu pričakujejo, da bodo pred kratkim odrejeni zdravniški nadzori ovrgli blatenje zdravnikov in njihovih sodelavcev.

Radko Komadina, predsednik strokovnega sveta Slovenskega zdravniškega društva Foto: STA

Strokovni svet je poleg tega še ocenil, da so domovi za starejše zaradi starajočega se prebivalstva, ki potrebuje nego, nezamenljivi, a jih bo treba redefinirati v novem zakonu o dolgotrajni oskrbi. Opozorili so tudi na prostorske in kadrovske stiske po nekaterih domovih. Poredoš se je dotaknil tudi očitkov, da vseh okuženih oskrbovancev niso sprejemali v bolnišnico. "Posamezniki z boleznijo, ki jo je načeloma možno zdraviti, preprečiti napredovanje ali smrt, sodijo v bolnišnico. Okužba sama po sebi pa še ni indikacija za sprejem v bolnišnico," je pojasnil.

Rozman pa je komentiral podatek o številu umrlih starostnikov. Pojasnil je, da je 80 odstotkov umrlih s covidom-19 res prihajalo iz domov za starejše, niso pa vsi tam umrli, kot se to po njegovih besedah skuša prikazati. Iz domov so v bolnišnico pripeljali 54 bolnikov, od teh jih je umrlo 31, kar pomeni 57-odstotno smrtnost. V domovih je umrlo 20 odstotkov oziroma 55 bolnikov, 80 odstotkov bolnikov pa jih je tam ozdravelo, še navaja STA.