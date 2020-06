Ministrstvo za zdravje zahteva izredni nadzor v domovih za starejše

Kot je v objavi na svoji spletni strani zapisalo ministrstvo, naj v nadzoru preverijo ustreznost zdravstvene oskrbe v delu zagotavljanja zdravstvene nege in zdravniške obravnave v 11 domovih za starejše, in sicer naj predvsem izvedejo nadzor nad obravnavo bolnikov v času epidemije covid-19, navaja STA.

Na seznam je ministrstvo uvrstilo domove starejših občanov Metlika, Ljutomer, Črnomelj, Kamnik, Lucija, enoto Bokalci doma Ljubljana Vič - Rudnik, domova upokojencev Šmarje pri Jelšah ter Center Tabor - Poljane iz Ljubljane, Center starejših Horjul, Dom Viharnik iz Kranjske Gore ter MGC Bistrica Domžale.

Ministrstvo je v dopisu zdravniški zbornici in Zbornici - Zvezi svetovalo, da se zaradi zmanjšanja administrativnih obremenitev izvajalcev ter z namenom celovitosti pregleda nad zagotavljanjem zdravstvene oskrbe pri izvajalcu povežeta in strokovni nadzor s svetovanjem pri posameznem izvajalcu opravita sočasno.

Kot je v sredo povedala predsednica zdravniške zbornice Zdenka Čebašek-Travnik, je zbornica ministrstvu za zdravje odreditev sistemskega nadzora nad celotnim postopkom odločanja o ukrepih za zajezitev epidemije covid-19 v domovih za starejše predlagala že pred tedni, še piše STA.

Foto: Marjan Maučec

Da bo predlagal nadzor nad dogajanjem na terenu, je minister za zdravje Tomaž Gantar napovedal v četrtkovi oddaji Tarča na Televizij Slovenija. V omenjeni oddaji so poročali tudi, da je tožilstvo prejelo ovadbo zoper več oseb zaradi obrazcev, s katerimi naj bi v domovih za starejše pripravljali podlage za odločanje, kateri oskrbovanci bi bili v primeru koronavirusne okužbe deležni bolnišničnega zdravljenja, piše STA.

Tako Gantar kot minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj sta obstoj kakršnihkoli seznamov oziroma navodil za sezname starostnikov, ki v primeru okužbe z novim koronavirusom ne bi bili deležni bolnišničnega zdravljenja, zanikala.

Gantar je za oddajo Tarča o pripravljenih obrazcih in navodilih za načrt zdravljenja dejal, da so to strokovna navodila, in ne navodila politike. Ponovil je, da je edini obrazec, ki ga je izdalo ministrstvo za zdravje, pripravila koordinatorka za paliativno oskrbo pri ministrstvu. Bil je javno objavljen in namenjen temu, da bi imel zdravnik, ki bi sprejel v obravnavo bolnika s covid-19, informacije o njegovem zdravstvenem stanju pred okužbo, na podlagi česar bi se lažje odločal o njegovem zdravljenju, je še dejal po poročanju STA.

Končnih ugotovitev nadzora v ljutomerskem domu starejših še ni

Končnih ugotovitev strokovnega nadzora in postopka zdravstvene inšpekcije nad delom v Domu starejših občanov Ljutomer še ni, je pa zdravstvena inšpekcija ugotovila več nepravilnosti in odredila njihovo odpravo. Zbornica zdravstvene in babiške nege pa bo pred pripravo poročila o strokovnem nadzoru ta mesec opravila še en obisk v domu.

Zdravstveni inšpektorat je uvedel inšpekcijski nadzor nad spoštovanjem določb zakonodaje, ki ureja področje nalezljivih bolezni. Kot so pojasnili za STA, so ugotovili neskladnosti pri zagotavljanju minimalnih tehničnih pogojev za izvajanje programa, saj so se pri delu križali čisti in nečisti postopki ter poti na oddelkih, v kuhinji, garderobi in skladiščih.

Nepravilnosti so ugotovili pri ravnanju z bolniškim perilom, prezračevanju prostorov, transportu umrlih in zagotavljanju tehničnih pogojev za izolacijo, to je vzpostavitvi treh con. Neskladnosti so ugotovili tudi pri izvajanju programa v delu, ki se nanaša na čiščenje, razkuževanje in ravnanje z odpadki, ter pri izvajanju izolacije, saj osebje ni bilo ločeno glede na to, ali dela z obolelimi ali zdravimi oskrbovanci.

"Osebje na začetku epidemije ni imelo dovolj osebne varovalne opreme, ta se je nepravilno uporabljala, uporaba ni bila nadzorovana. Program usposabljanja zdravstvenih delavcev in drugih zaposlenih je bil pomanjkljiv, osebje pa ni bilo usposobljeno za pravilno uporabo osebne zaščitne varovalne opreme ter o pomenu ločevanja čistih in nečistih postopkov in poti. Standardni higienski ukrepi in higiena rok se niso dosledno izvajali," so ugotovili v inšpekciji.

Zavezancu so zato inšpektorji odredili odpravo neskladnosti, v nadaljevanju postopka pa bodo preverili izvedbo. (STA)