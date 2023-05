V ZD Kranj ukinjajo ambulanto za neopredeljene paciente

V Zdravstvenem domu (ZD) Kranj ukinjajo ambulanto za neopredeljene paciente, ki je delovala od sredine februarja. Odpirajo namreč novo ambulanto družinske medicine, ki bo sprejemala paciente, ki še nimajo izbranega osebnega zdravnika ali pa so tega izgubili zaradi upokojitve ali odhoda njihovega že izbranega zdravnika, so sporočili iz ZD Kranj.

Ambulanto za zavarovane osebe, ki niso mogle izbrati osebnega zdravnika, ker so bili vsi obstoječi prezasedeni, so ustanovili 14. februarja. Marca in aprila je delovala tri dni v tednu po tri ure. V tem času sta sicer na območju Gorenjske nove paciente še vedno sprejemali dve družinski zdravnici v območni enoti ZD Škofja Loka.

Ker v tem tednu v ZD Kranj odpirajo novo ambulanto družinske medicine zdravnice Gaje Leban, bodo ambulanto za neopredeljene maja ukinili.

Opredeljenim zavarovancem na ambulanto za neopredeljene paciente bodo tako ponudili registracijo pri omenjeni novi zdravnici. Ta bo sprejela tudi vse paciente, ki so v ZD Kranj že imeli izbranega osebnega zdravnika ali osebnega pediatra in so ga izgubili zaradi njegove upokojitve ali odhoda, so sporočili iz ZD Kranj.