Policisti so na območju policijske postaje Žalec v soboto obravnavali sum storitve kaznivega dejanja. Kot so danes sporočili s Policijske uprave Celje, je 46-letni moški izjemno hudo poškodoval 44-letno partnerico in si po dejanju sodil sam.