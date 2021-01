V zadevi Kangler bodo zaslišane tri pomembne priče

Po mnenju preiskovalne komisije, ki jo vodi poslanec SDS Dejan Kaloh, je njihovo pričanje še posebej pomembno pri ugotavljanju komisije, ali so mehanizmi nadzora nad upravljanjem in vodenjem evidenc policije učinkoviti in da se pretehta morebitna potreba po večjem in bolj učinkovitem nadzoru nad obdelavo osebnih podatkov v okviru evidenc policije.

Preiskovalna komisija želi obenem ugotoviti, ali so postopki notranjega nadzora v policiji ter dolžnega nadzorstva v okviru pristojnih služb ter vodstva ministrstva za notranje zadeve v primeru nastanka kršitev temeljiti in učinkoviti.

Ob tem so spomnili, da je notranji minister Aleš Hojs na nujni seji odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo 19. maja lani dejal, da so mu na policiji na vprašanje, ali je policija vpogledovala v mape poslancev ali predstavnikov vlade oziroma kogarkoli drugega, odgovorili, da so vpogledi v mape poslancev ali predstavnikov vlade s strani policije bili opravljeni. Kot so še zapisali v komisiji, je ključno vprašanje pri tem, ali so bili s temi vpogledi seznanjeni vsakokratni notranji ministri in kaj so s temi podatki počeli.