Kangler znova stopil pred parlamentarno komisijo: V moji zadevi je preveč naključij

Franc Kangler, danes mestni in državni svetnik, je pred omenjeno komisijo pričal že oktobra lani, ko je ta začela delo. Tokrat je prinesel še nekaj dokumentov, ki po njegovem prepričanju še dodatno dokazujejo kršitve zoper njega, piše STA.

Politični obračun

Med drugim je predložil zapisnik dežurstev na mariborskem okrajnem sodišču v letih 2008 in 2009, ki po Kanglerjevih besedah dokazuje, da Janez Žirovnik ni bil prvi sodnik, ki je dobil v roke njegov spis. Prvi naj bi ga dobil Marko Bezjak, a ker policiji ni odobril prikritih preiskovalnih ukrepov (prisluhov telefonskim pogovorom), je spis dobil Žirovnik, ta je prisluhe nato odobril. "Zgodba je bila torej zrežirana z Žirovnikom, nekdanjim agentom službe državne varnosti, ki sem ga vrsto let v teh prostorih nadziral in se z njim tudi prepiral," je poudaril Kangler.

Prepričan je, da so bili prikriti preiskovalni ukrepi v njegovem primeru nezakoniti. "Potrebovali so prisluhe, da so prišli do dokazov, ki bi me obremenili. Prej niso imeli ničesar. To je bil čisti politični obračun," je zatrdil.

Foto: STA

Ponovil je med drugim, da so "policisti sami sebi pisali anonimke", da sam na mariborskem sodišču ni imel možnosti zaslišati svojih prič ter da je Slovenska obveščevalno-varnostna agencija (Sova) po 17 letih dala na dokument, ki ga je potreboval za obrambo, znak zaupno. Vsi vpleteni so imeli po prepričanju Kanglerja od tega osebne koristi. "Marjan Fank je postal generalni direktor policije, Drago Šketa generalni državni tožilec, sodnik je z mesta okrajnega napredoval na okrožnega," je po poročanju STA dejal Kangler.

Povedal je še, da je bil nekaj dni po oktobrskem zaslišanju pred parlamentarno preiskovalno komisijo, na katerem je ostro kritiziral Komisijo za preprečevanje korupcije (KPK), soočen z novo preiskavo KPK. "Očitajo mi, da sem bil prisoten na razpravi v državnem svetu!" je ogorčen.

Dogajajo se mu čudne stvari

Predsednika parlamentarne komisije Žana Mahniča (SDS) je zanimalo, ali je bil v zadnjem času deležen še kakšnih drugih pritiskov. "Težko javno govorim o tem. Dogajajo se čudne stvari, vsega niti ne prijavljam več policiji. Policija ne naredi nič," je odgovoril Kangler.

Odločno je pritrdil vprašanjema, ali meni, da je v Sloveniji mogoče nezakonito prisluškovati državljanom, in ali iz policije uhajajo občutljive informacije. O posedovanju orožja, ki ga je omenila ena od predhodno zaslišanih prič, pa je povedal, da ima to ustrezno skladiščeno in da je zanj pridobil potrebno dovoljenje.

Foto: Matjaž Vertuš

Komisija, ki jo sestavljajo člani SDS in NSi, je v preteklih dveh mesecih zaslišala že več Kanglerjevih nekdanjih sodelavcev, nekdanjih poslancev in odvetnikov, ne pa tudi sodnikov in tožilcev, saj še čaka na končno odločitev ustavnega sodišča o tem.

Kanglerju se parlamentarna skupina ne zdi sporna

Na spornost te parlamentarne preiskave je pred dnevi opozorila tudi Skupina držav proti korupciji pri Svetu Evrope (Greco). Kanglerju se ne zdi sporna. "V vseh evropskih državah, če sodnik pošteno in pravično sodi, stopi pred parlamentarno komisijo. Ni ga strah, da izpove svoje prepričanje. Komisija ne sodi, ampak samo zbira podatke. Namen komisije je namreč tudi ta, da ugotovi, ali sistem deluje ali ne. Očitno sistem ne deluje," je povedal v izjavi za medije po današnjem pričanju.

Mahnič je na novinarski konferenci nekaj ur pozneje povedal, da preiskavo domnevnih nepravilnosti v postopkih zoper Kanglerja kljub razširitvi preiskave na morebitne zlorabe obveščevalno-varnostnih služb proti aktualnim poslancem in ministrom nadaljujejo. "Računam, da bo nekje do maja zgodba končana, torej do še morebitnih predčasnih volitev," je dejal.

Foto: STA

Spomnil je, da je že v nazivu njihove komisije "Franc Kangler in drugi", zato je razširitev preiskave glede na zadnje dogodke v državi logično nadaljevanje. "Saj ni v naši državi samo Franc Kangler tisti, proti kateremu so se zlorabljali določeni organi v tej državi," je dejal.

Je pa bilo tudi pričanje Kanglerja po besedah Mahniča eden od povodov za takšno odločitev, saj je nekdanji župan danes pred komisijo med drugim spregovoril o primeru, ko se je s kolegom pogovarjal po telefonu o stanju legalizacije enega od njegovih objektov na upravni enoti Ruše, takoj zatem pa ga je klical novinar in spraševal o tem objektu. "Gospod Kangler na podlagi tega trdi, da drugače, kot da se očitno prestreza telefonske pogovore, do tega ni mogoče priti," je povzel Mahnič, še navaja STA.