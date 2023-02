V veljavi za mnoge sporna novela zakona o finančni upravi

Za nekatere sporni člen določa, da sme uradna oseba v primeru suma najtežjih kršitev predpisov o obdavčenju s področja trošarin, carin in davka na dodano vrednost pridobiti podatke o položaju in gibanju blaga z uporabo sledilnih naprav, ki uporabljajo globalni sistem pozicioniranja.

Za nekatere sporni člen določa, da sme uradna oseba v primeru suma najtežjih kršitev predpisov o obdavčenju s področja trošarin, carin in davka na dodano vrednost pridobiti podatke o položaju in gibanju blaga z uporabo sledilnih naprav, ki uporabljajo globalni sistem pozicioniranja. Foto: Nebojša Tejić/STA

DZ je novelo zakona o finančni upravi sprejel sredi lanskega decembra, takrat le z glasovi poslancev Gibanja Svoboda. Prav zaradi določbe o tajnem sledenju je državni svet nanjo izglasoval odložilni veto in januarja letos pri ponovnem odločanju v DZ so potrebne glasove poleg poslancev Gibanja Svoboda prispevali tudi v Levici. Kot so takrat pojasnili, so se dogovorili, da bodo sporni člen poslali v ustavno presojo.

To se ni zgodilo, je pa konec januarja vložitev zahteve za oceno ustavnosti novele zakona napovedal varuh človekovih pravic Peter Svetina. Kot je pojasnil, se mu zdi sporno, da se lahko za uporabo tehničnih pripomočkov oziroma sledilnih naprav odloči predstojnik finančne uprave brez predhodnega sodnega nadzora. Gre za poseg v zasebnost, ki je ustavno zajamčena človekova pravica, je zapisal. Toda zahteve za zdaj še ni vložil.

Omenjeni člen sicer določa, da sme uradna oseba v primeru suma najtežjih kršitev predpisov o obdavčenju s področja trošarin, carin in davka na dodano vrednost pridobiti podatke o položaju in gibanju blaga z uporabo sledilnih naprav, ki uporabljajo globalni sistem pozicioniranja. Namestiti jih sme le na zunanji del vozila, tako pridobljeni podatki pa se lahko uporabljajo le v postopkih v zvezi s finančno preiskavo, za katero so bile sledilne naprave odrejene.

Novela prinaša še nekatere druge spremembe

Z novelo zakona se poleg tega odpravljajo nekatere določbe, zapisane v zakon marca lani, v času prejšnjega sklica parlamenta, kot so uvedba mandatnega imenovanja direktorjev finančnih uradov, za katero je odgovoren predstojnik finančne uprave, kolegijsko odločanje v najzahtevnejših primerih davčnega postopka ter disciplinski odvzem pooblastil inšpektorju v primeru ponavljajočih se nepravilnosti pri odločanju.

S črtanjem teh določb se odpravlja odstop od sistemske ureditve, ki je bila sprejeta s prejšnjo novelo zakona, je v postopku sprejemanja novele zakona povedal državni sekretar na finančnem ministrstvu Tilen Božič. Z današnjim dnem se torej ponovno uvaja trajni mandat za direktorje finančnih uradov, odpravljata pa se kolegijsko odločanje v najzahtevnejših primerih in ukrep dodelitve zadeve drugemu inšpektorju v primeru kršitve vodenja in odločanja v posameznem postopku.

V povezavi z novelo zakona o trošarinah iz oktobra lani, ki z letošnjim 1. januarjem omogoča kmetom nakup cenejšega obarvanega goriva za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije, se z današnjim dnem določa tudi pravna podlaga za nadzor nad namensko uporabo tega goriva.