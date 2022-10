V upravo Telekoma Slovenije še Vesna Prodnik

Prodnikova, ki bo mandat nastopila 14. novembra, bo v upravi zadolžena za področje tehnologije. Prejšnji teden je nadzorni svet na Košakov predlog v upravo že imenoval Irmo Gubanec in Boštjana Škufco Zaverška. Prva je štiriletni mandat članice uprave, zadolžene za finančno področje, nastopila 12. oktobra, drugi pa ga bo 14. novembra.

Škufca Zaveršek bo prevzel vodenje komercialnega področja in bo tudi podpredsednik uprave. Do nastopa njegovega mandata bo po pooblastilu nadzornikov komercialno področje vodil Košak, ki je na položaju predsednika uprave Telekoma Slovenije od 4. oktobra.

Z današnjim imenovanjem je nadzorni svet Telekoma Slovenije zaključil oblikovanje nove uprave družbe za prihodnje štiriletno mandatno obdobje, pri čemer je v celoti uveljavil mandatarski sistem predsednika uprave, so sporočili iz telekomunikacijske družbe.

Prodnikova je univerzitetna diplomirana inženirka elektrotehnike in magistrica komunikoloških znanosti s 23 leti delovnih izkušenj na področju elektronskih komunikacij. Je tudi strokovnjakinja za nove tehnologije in regulativo elektronskih komunikacij. Od leta 2006 je delovala v različnih svetovalnih podjetjih znotraj telekomunikacijske dejavnosti ter vodila različne strateške in investicijske telekomunikacijske projekte v jugovzhodni Evropi. Med letoma 2003 in 2006 je bila zaposlena v družbah Mobitel in Telekom Slovenije.

Kot so še zapisali v družbi, nadzorni svet verjame, da novo upravo sestavljajo visoko usposobljeni in strokovni posamezniki z bogatimi izkušnjami na področju telekomunikacij, ki bodo skupino uspešno vodili in razvijali v prihodnjih letih.

Pred Košakom je Telekom Slovenije vodil Cvetko Sršen. Da mu mandat preneha z dnem imenovanja novih članov uprave oz. najpozneje 31. oktobra, so nadzorniki sklenili na seji 1. septembra. Hkrati so sprejeli tudi sklep o sporazumnem prenehanju mandata članice uprave Barbare Galičič Drakslar ter z mesta člana uprave krivdno razrešil Tomaža Jontesa. V upravi sta tako ostala še Štular in delavska direktorica Špela Fortin.