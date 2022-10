V upravi Telekoma Slovenije še Gubančeva in Škufca Zaveršek

Gubančeva je postala članica uprave za finančno področje. Z imenovanjem nove članice uprave za finančno področje je danes prenehal mandat članici uprave Barbari Galičič Drakslar.

Škufca Zaveršek bo 14. novembra prevzel vodenje komercialnega področja in bo tudi podpredsednik uprave. Do nastopa njegovega mandata bo po pooblastilu nadzornikov komercialno področje vodil predsednik uprave Košak, je prek spletne strani Ljubljanske borze sporočila družba.

Irma Gubanec je univerzitetna diplomirana ekonomistka in magistrica znanosti z 28 leti delovnih izkušenj. Od leta 2021 je samostojna podjetnica na področju poslovnega in finančnega svetovanja, v obdobju od leta 2017 do leta 2021 pa je bila članica uprave za področje financ in računovodstva v Luki Koper. Od leta 2010 do leta 2017 je bila v družbi Delo primarno odgovorna za področje financ, računovodstva, kontrolinga in nabave, v letih od 2013 do 2017 je bila tudi predsednica uprave Dela. V letih 2001–2010 je bila v javnem zavodu RTV Slovenija pomočnica generalnega direktorja za ekonomiko poslovanja.

Škufca Zaveršek je univerzitetni diplomirani ekonomist in magister znanosti, ima 23 let delovnih izkušenj. Od leta 2019 je predsednik uprave zavarovalniškega holdinga Prva Group, v letih od 2015 do 2019 je bil član uprave tega holdinga. Med oktobrom 2017 in oktobrom 2020 je bil tudi izvršni direktor Prve osebne zavarovalnice, ki je članica Prve Group. Od leta 1999 do leta 2015 je bil zaposlen v družbi Simobil, kjer je bil od leta 2008 do leta 2012 direktor prodaje, med letoma 2012 in 2015 član uprave za finance, v letu 2014 in do septembra 2015 pa je opravljal naloge vršilca dolžnosti predsednika uprave oziroma izvršnega direktorja, so še navedli v današnjem sporočilu.

Košak štiriletni mandat nastopil 4. oktobra

Nadzorni svet Telekoma je Košaka za predsednika uprave imenoval 3. oktobra, štiriletni mandat je nastopil dan pozneje. Kot so takrat sporočili iz družbe, bo Košak skladno s statutarno določenim mandatarskim sistemom v 15 dneh nadzornemu svetu predlagal imenovanje treh novih članov uprave.

Košak je na čelu telekomunikacijskega operaterja nasledil Cvetka Sršena. Nadzorni svet je 2. septembra sprejel sklep, da z dnem imenovanja novih članov uprave oziroma najpozneje 31. oktobra preneha mandat Sršenu in Galičič Drakslarjevi, poleg tega je z mesta člana uprave krivdno razrešil Tomaža Jontesa. V upravi sta še Mitja Štular in delavska direktorica Špela Fortin.

Nadzorni svet Telekoma ima od septembra štiri nove člane in tudi novega predsednika. Skupščina je 9. septembra odpoklicala člane nadzornega sveta Iztoka Černošo, Marka Kerina, Radovana Cerjaka in Jurija Toplaka ter na njihova mesta na nasprotni predlog Slovenskega državnega holdinga (SDH) imenovala Alenko Čok Pangeršič, Matejo Čuk Orel, Marka Boštjančiča in Žigo Debeljaka. Zadnjega, ki je tudi predsednik uprave SDH, so nadzorniki 14. septembra imenovali za predsednika nadzornega sveta.