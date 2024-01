V UKC Ljubljana vstavili elektrode za globoko možgansko stimulacijo bolniku s sindromom tikov

Konec lanskega leta so v UKC Ljubljana prvi v Sloveniji izvedli uspešno operacijo sindroma tikov oz. Tourettovega sindroma. Bolniku je ekipa nevrokirurgov in nevrologov vstavila elektrode za globoko možgansko stimulacijo. Odgovor na stimulacijo je pri prvem pacientu izjemen, so sporočili iz UKC, kjer v kratkem načrtujejo izvedbo drugega posega.

Težave, ki jih imajo bolniki s to kompleksno nevrološko-psihiatrično motnjo, so zelo moteče - pri njih se pojavljajo nehoteni telesni gibi in nenadzorovani glasovi. Simptomi so pogosto neodzivni na zdravljenje z zdravili, so pojasnili v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana.

Prevalenca sindroma v splošni populaciji znaša en odstotek, večja pa je pri otrocih med četrtim in 18. letom starosti, kjer znaša do štiri odstotke. Sindrom je štirikrat pogostejši pri moških. Intenziteta in frekvenca simptomov - motoričnih in vokalnih tikov, obsesivno-kompulzivne motnje in sindroma ADHD - se z leti zmanjšuje. Vendar pri veliko pacientih simptomi ostajajo izraziti in slabo odzivni na zdravljenje z zdravili.

Pacienti, pri katerih so simptomi tako izraziti, da motijo normalno življenje in so hkrati neodzivni ali slabo odzivni na zdravljenje, in pri katerih ni pričakovati, da se simptomi spontano izboljšajo (praviloma gre za paciente, starejše od 20 let), so po navedbah kliničnega centra kandidati za zdravljenje z globoko možgansko stimulacijo.

Izjemen odgovor na stimulacijo

Pri omenjenem posegu ekipa nevrokirurgov in nevrologov vstavi elektrode za globoko možgansko stimulacijo v jedro, odgovorno za nastajanje tikov in ostalih simptomov, značilnih za Tourettov sindrom.

Elektrode so pod kožo s kablom povezane s pulznim generatorjem, ki se nahaja pod ključnico, prav tako pod kožo. Pulzni generator pošilja električne pulze, s katerimi "modulira aktivnost tarčnega jedra in posredno ostalih možganskih področij, povezanih s tarčnim jedrom, ki imajo vlogo pri nastajanju simptomov, značilnih za sindrom", so pojasnili v UKC.

Odgovor na stimulacijo je pri prvem pacientu, ki je decembra prestal operacijo v ljubljanskem UKC, po besedah njihovih strokovnjakov izjemen. S stimulacijo so se bistveno zmanjšali moteči tiki in se je izboljšalo počutje pacienta. Pacienti sicer potrebujejo dolgoročno spremljanje multidisciplinarnega tima na nevrološki kliniki UKC Ljubljana, saj je treba prilagajati parametre stimulacije in urejati zdravljenje z zdravili.

Operacije vstavljanja elektrod za globoko možgansko stimulacijo za Tourettov sindrom, ki so jo v Sloveniji prvič opravili v decembru 2023, niso pogoste. Vstavljanje elektrod pri osebah s Tourettovim sindromom poteka na podoben način kot pri drugih indikacijah, kot so na primer Parkinsonova bolezen, distonija ali tremor. Vendar je predpogoj za tovrstne operacije pri osebah s Tourettovim sindromom izkušen tim za globoko možgansko stimulacijo in dobro sodelovanje med nevrologi, nevrokirurgi, psihiatri in psihologi, so še pojasnili v ljubljanskem kliničnem centru.