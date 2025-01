Potem ko je sodišče družini Peterka v vmesni sodbi v odškodninski tožbi proti UKC Ljubljana zaradi domnevne strokovne napake pritrdilo, so v UKC napovedali pritožbo. Tožbo je družina Peterka vložila leta 2018, dve leti po operaciji triletnega otroka s prirojeno srčno napako. Srčni spodbujevalnik je najprej deloval dobro, zaradi okvarjene elektrode so ga julija 2016 zamenjali, pri čemer naj bi, kot očita družina, ravnali nestrokovno. Po njihovih navedbah je otrok zaradi napake utrpel "katastrofalno škodo", zaradi katere je zdaj invalid.

Pri sodbi se je sodišče po navedbah Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana oprlo predvsem na mnenje tujega izvedenca kardiološke stroke, ne da bi pri tem pridobilo tudi mnenje (tujega) izvedenca kardiokirurške stroke. To je za tako kompleksen in redek primer prirojene srčne okvare pri otroku nesprejemljivo, so v sporočilu za javnost opozorili v UKC.

"Celotna medicinska ekipa UKC Ljubljana je kirurški poseg, ki je predmet odškodninske tožbe, opravila z najvišjo strokovnostjo in skrbnostjo," so poudarili v ljubljanskem kliničnem centru.

Kot so navedli, so elektrodo srčnega spodbujevalnika, ki jo je bilo zaradi okvare treba urgentno zamenjati, med urgentnim posegom namestili na ustrezno mesto. To mesto je bilo določeno glede na meritve, izvedene med kirurškim posegom.

Pri tovrstnih posegih je omejitveni dejavnik za izbor mesta namestitve morebitna zabrazgotinjenost srca zaradi predhodnih posegov, prav tako se je treba izogniti mestom, kjer srčna stena ni dovolj debela in bi lahko pri pripravi in namestitvi elektrode prišlo do predrtja stene, kar bi bilo za pacienta usodno. Vse to je bilo pri posegu natančno in skrbno pretehtano ter upoštevano, so zapisali v UKC.

Kardiokirurška in kardiološka stroka UKC Ljubljana zato enotno soglašata, da je bil urgentni kirurški poseg opravljen strokovno, varno in na način, ki je zagotavljal najboljši mogoč izid za pacienta, ter da do pooperativnih zapletov nikakor ni prišlo zaradi nestrokovnega kirurškega posega.

Tožbeni zahtevek presega milijon evrov

Ljubljansko okrožno sodišče je v vmesni sodbi pritrdilo družini Peterka v odškodninski tožbi proti UKC Ljubljana zaradi domnevne strokovne napake pri menjavi srčne elektrode pri otroku. Sodišče je ugotovilo, da je tožbeni zahtevek utemeljen, je 4. januarja v imenu družine sporočil Peter Peterka.

"Če bo vmesna sodba pravnomočna, bo sodišče prve stopnje odločalo še o višini tožbenega zahtevka, ki na današnji dan skupaj z obrestmi in stroški postopka presega milijon evrov," je dodal Peterka.