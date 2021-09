V UKC Ljubljana hospitalizirani dve nosečnici z boleznijo covid-19 #video

Po nekaterih raziskavah so nosečnice pogosteje hospitalizirane kot enako stare ženske, ki niso noseče. Hujši potek bolezni je pogostejši predvsem v tretjem trimesečju.

V murskosoboški bolnišnici so doslej obravnavali 11 covid-19 pozitivnih porodnic, od tega štiri v zadnjem valu. Zaradi hujšega poteka bolezni so eno prepeljali v ljubljanski klinični center. "Seveda smo imeli kar nekaj takih porodnic, ki so prišle s sumom na covid okužbo. pove

Kot pove Nataša Borko Tavželj, specialistka ginekologije in porodništva, so imeli nekaj porodnic, ki so prišle s sumom na covid okužbo: "Sum je bil ovržen šele po porodu, ampak smo z njo seveda ravnali, kot da je covid pozitivna." To pomeni obravnavo v ustreznih, ločenih prostorih, z varovalno opremo.

Covid-19 terjal življenje mlade porodnice

V ljubljanskem kliničnem centru na primer sta danes hospitalizirani dve covid pozitivni porodnici. "Pri nosečnicah, proti koncu nosečnosti, lahko bolezen poteka s težjo klinično sliko. Nekaj nosečnic smo imeli tudi na oddelku za intenzivno zdravljenje, kot verjetno veste, je ena žal po porodu tudi umrla," pa pove Matjaž Jereb, predstojnik intenzivne enote infekcijske klinike UKC Ljubljana.

Nosečnicam priporočajo cepljenje

Priporočila izdana s strani Združenja za perinatalno medicino Slovenije so jasna. Vse nosečnice, ki še niso cepljene, naj se cepijo. Cepljenje z mRNA cepivi, torej cepljenje s cepivom Pfizerja in Moderne, je učinkovito in varno.

A kot pravi Borko Tavžljeva med nosečnicami ostaja veliko vprašanj glede cepljenja. V soboškem zdravstvenem domu so nekaj nosečnic že cepili, ne opažajo pa, da bi se ta trend bistveno dvigal. "Nekaj se jih je cepilo že takrat, preden so bila ta priporočila izdana, po priporočilu svojega ginekologa. Zdaj kakšnega večjega interesa ne opažamo," pove direktorica Zdravstvenega doma Murska Sobota Edith Žižel Sapač.

Pri okužbi s covid-19 prenos okužbe preko matere na otroka v maternici ali med porodom ni izključen. Kot pa pravijo v murskosoboški porodnišnici, se trudijo, kolikor se le da, da covid pozitivne porodnice nimajo občutka drugačnosti ali odrinjenosti. Med porodom omogočajo tudi prisotnost partnerja.