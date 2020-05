V učilnici bo lahko od 10 do 15 učencev

Ministrstvo za izobraževanje je vrtcem in šolam poslalo težko pričakovana navodila za postopno odpiranje vrtcev in šol. Iz njih je razvidno, da bo lahko v razredih osnovnih in srednjih šol od 10 do 15 otrok, v vrtcih pa v posamezni skupini od osem do 10 otrok.

Omejitev do deset otrok v skupini bo veljala za prvo triletje osnovnih šol, omejitev do 15 otrok pa za učence devetih razredov osnovne šole in zaključnih letnikov srednjih šol, je razvidno iz priporočil, ki jih je pridobila STA.

Zaposleni in devetošolci naj bi v osnovni šoli nosili maske

Devetošolci naj bi maske nosili le zunaj matične učilnice, zaposleni pa ves čas. V srednjih šolah naj bi zaposleni maske nosili ves čas, dijaki pa jih bodo lahko pri pouku in maturi odložili. Med šolskimi odmori, vključno s šolsko malico, dijaki ne bodo smeli zapuščati učilnic, prav tako ne učenci v osnovni šoli.

V vrtcih bo lahko skupina prvega starostnega obdobja (od enega do treh let) štela do osem otrok, v drugem starostnem obdobju (od četrtega do šestega leta) pa bo lahko v oddelku do 10 otrok. Skupine se med seboj naj ne bi srečevale. Za zaposlene je priporočljivo, da uporabljajo masko, zlasti pri srečevanju s sodelavci in starši otrok. Za zadnje je priporočilo, naj v vrtec ne vstopajo, če ni nujno, če že vstopajo, pa naj si nadenejo masko. Otroci naj si ne bi delili igrač, teh prav tako naj ne bi prinašali od doma.

Dijaki srednjih šol bodo morali v šolo prinesti podpisano izjavo, da v zadnjih 14 dneh niso imeli znakov bolezni covid-19 in prav tako niso bili v stiku z osebo, ki je imela potrjeno okužbo z novim koronavirusom. Za učence osnovnih šol in otroke v vrtcih bodo morali tako izjavo podpisati starši. Navodila je ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ves teden usklajevalo z vsemi deležniki, poroča STA.

Za zdaj velja, da naj bi vrtce odprli 18. maja, isti dan pa naj bi v osnovnih šolah stekel tudi pouk za učence prvega triletja ter dijake zaključnih letnikov srednjih šol, 25. maja naj bi v šole odšli še učenci devetih razredov osnovne šole. Dokončen sklep o tem mora sicer sprejeti še vlada, ki naj bi o tem odločala v sredo ali četrtek. Njena odločitev bo odvisna od razvoja epidemije koronavirusa.

Težave pri zagotavljanju ustreznih prostorov

Predsednica Skupnosti vrtcev Slovenije Jana Bogataj sicer meni, da v tem trenutku še ne vedo veliko, ker nimajo zbranih podatkov o številu otrok, niti ne vedo, koliko zaposlenih se vrne na delo. "Glede na to, da imamo znižan normativ v oddelkih, bo zagotovo treba skupino otrok oblikovati drugače, kot sta običajna sestava oddelkov in tudi normativ strokovnih delavk," je dejala za STA.

Ob koncu tedna bodo po njenih besedah zbirali podatke staršev, da se ti opredelijo, ali bodo otroka pripeljali v vrtec ali ne, enako bodo storili pri zaposlenih. Kajti tisti, ki imajo kakršne koli bolezenske znake, ki so opredeljeni kot rizični, bodo morali pridobiti ustrezno potrdilo, da se ne morejo vrniti na delo.

"Navodila so v večini takšna, kot smo jih pričakovali. Dosegli smo minimalne spremembe, ki nam vsaj deloma omogočajo začeti pouk, a v šolah bomo imeli velike težave z zagotovitvijo ustreznih prostorov," pa je navodila komentiral predsednik Združenja osnovnih in glasbenih šol Slovenije Gregor Pečan.

Tudi v osnovnih šolah bodo ta konec tedna po njegovih besedah zbirali informacije staršev, koliko otrok bodo poslali v šolo, in učiteljev, ki bodo uveljavljali zdravstvene zadržke. "Pri tem bo velika težava, saj bodo morali prinesti potrdilo specialista medicine dela, glede na število učiteljev v Sloveniji pa je bojazen, da nekateri tega ne bodo mogli storiti že do prihodnjega ponedeljka," je dejal, piše STA.