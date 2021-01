V Trbovljah protestirali proti vnovičnemu zaprtju šol #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Odločitev vlade, da morajo osnovne šole v zasavski in obalno-kraški regiji zaradi poslabšanja epidemioloških razmer prihodnji teden spet začasno zapreti svoja vrata za učence prvega triletja, je pri prebivalcih omenjenih regij očitno naletela na veliko neodobravanja. V Trbovljah se je danes popoldne zbralo okoli dvesto protestnikov, ki so izrazili svoje nestrinjanje z vnovično uvedbo pouka na daljavo in omejenim delovanjem vrtcev.