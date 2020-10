Dan, na katerega smo čakali 15 let

Kot je ob tej priložnosti povedal Vizjak, je danes velik dan za slovensko energetiko, slovensko gospodarstvo in zasavske lokalne skupnosti. Nadaljuje se namreč hidro program Slovenije z gradnjo hidroelektrarn Suhadol, Trbovlje in Renke na srednji Savi, navaja STA.

Spomnil je, da so koncesijsko pogodbo usklajevali 15 let, naložbe in aktivnosti okrog gradnje treh hidroelektrarn na srednji Savi pa naj bi potekale deset let.

Naložbe v zasavskem delu ovrednotene na 350 milijonov evrov

Vizjak je tudi dejal, da so naložbe v gradnjo hidroelektrarn v zasavskem delu ovrednotene na 350 milijonov evrov, večino del pa bodo opravila slovenska podjetja. Po njegovih besedah pa bo gradnja hidroelektrarn zasavskim lokalnim skupnostim prinesla tudi številne infrastrukturne projekte, poroča STA.

"100-odstotne podpore nismo imeli niti, ko smo se osamosvojili"

Podpis koncesijske pogodbe so spremljali tudi protesti nasprotnikov gradnje hidroelektrarn, ki jih je Vizjak pokomentiral z besedami, da je gradnjo podprlo 95 odstotkov občinskih svetnikov Zasavja, kar je dobra popotnica za projekt. "100-odstotne podpore nismo imeli niti, ko smo se osamosvojili", pravi Vizjak.

Foto: STA

Na vprašanje, kako je urejeno razmerje med državo in zasavskimi občinami v koncesijski pogodbi, je minister odgovoril, da je težko ločiti lokalne od državnih projektov. Pri tem je med drugim izpostavil gradnjo predora med Trbovljami in Preboldom in gradnjo ceste Hrastnik−Zidani Most. Ocenil je, da bodo vsi infrastrukturni projekti vrednejši od same gradnje omenjenih treh hidroelektrarn, poroča STA.

Končno "dočakali ministra, ki ve, kakšen potencial ima hidroenergija"

Generalni direktor HSE Stojan Nikolić pa je povedal, da so na današnji dan čakali 15 let. "A pri tem dnevu se ne smemo ustaviti. Petnajst let smo potrebovali za prvi korak. Vsi glavni in ključni koraki se šele začenjajo," je ocenil Nikolić. Poudaril je tudi, da so končno dočakali ministra, ki ve, kakšen potencial ima hidroenergija. Dokazal je tudi, da če je volja, se da. Nikolić je ob tem izrazil upanje, da bo ta politična volja ostala, navaja STA.

Po njegovih besedah bodo tri zasavske hidroelektrarne s proizvodnjo 350 gigavatnih ur nadomestile polovico proizvodnje električne energije iz nekdanje Termoelektrarne Trbovlje. Z izgradnjo cele verige hidroelektrarn na srednji Savi, teh naj bi bilo med devet in 12, pa bo HSE za 20 odstotkov povečal proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov, priklopljene na prenosno omrežje. "Velik dan je, še večji bo, ko bomo postavili prvi temeljni kamen," je še dejal Nikolić.

Koncesijska pogodba določa predvsem tiste vsebine, ki so bistvene za nadaljevanje postopkov umeščanja hidroelektrarn v prostor, pri čemer nekateri elementi koncesijskega razmerja v danem trenutku še niso določeni oziroma znani in bodo v nadaljevanju po umestitvi v prostor določeni z aneksom. Vodna pravica se bo lahko na območju koncesije začela izvajati šele po dokončanju posamezne hidroelektrarne, takrat bo nastopila tudi obveznost koncesionarja za plačilo za koncesijo, ki se v skladu z uredbo deli med državo in občine na vplivnem območju koncesije, še poroča STA.