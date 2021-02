V torek nov razpis za dobavo hitrih antigenskih testov

Ministrstvo za zdravje bo v torek objavilo nov javni razpis za dobavo milijona hitrih antigenskih testov, so za STA potrdili na ministrstvu. Zdravstvenim domovom so bili namreč razdeljeni že vsi testi dobavitelja podjetja Majbert Pharm, ki jih je ministrstvo dobavilo na prvem razpisu.

Ministrstvo je razpis za prvega pol milijona hitrih antigenskih testov objavilo v začetku decembra lani na portalu javnih naročil. Šlo je za postopek s pogajanji brez predhodne objave iz razloga nujnosti. Kot dobavitelj je bilo izbrano podjetje Majbert Pharm, ki je hitre teste dobavilo s Kitajske po ceni 1,982 evra z DDV, navaja STA.

S hitrimi testi so v Sloveniji začeli testirati zaposlene v kritični infrastrukturi in izvajati množično testiranje prebivalstva. Pri tem se je pojavilo tudi nekaj dvomov o njihovi kakovosti, saj so občasno z njimi ponekod zabeležili visok odstotek okužb, pri čemer pa so se te pozneje izkazale kot lažne.

Državna sekretarka na ministrstvu za zdravje Marija Magajne je nedavno spomnila na verifikacijsko poročilo Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano, ki je pokazalo, da testi omenjenega dobavitelja ne odstopajo od drugih hitrih testov, še poroča STA.