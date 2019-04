V Tešu trenutno ne načrtujejo uvoza tujega premoga

Termoelektrarna Šoštanj (Teš), ki je te dni pridobila dovoljenje agencije za okolje (Arso) za uvoz premoga, ne išče dobavitelja za ta uvoz, saj ta v letnih in srednjeročnih poslovnih načrtih družbe ni načrtovan, so danes povedali v Tešu. Zatrdili so, da njihova strategija temelji na izrabi lignita iz Premogovnika Velenje.

Za dovoljenje za uvoz premoga je Teš zaprosil le z namenom zmanjšanja tveganj za zagotavljanje stabilnega delovanja elektrarne v prihodnje, so še dodali v Tešu.

Na občini vztrajajo, da se v Tešu kuri izključno šaleški premog

Velenjska občina je medtem sporočila, da zahteva in vztraja, da se v Tešu kuri izključno šaleški premog. Ogorčeni so, da je omenjena agencija izdala sklep, da Teš za morebitno uporabo tujega premoga ne potrebuje niti novega okoljevarstvenega soglasja niti študije o vplivih novega energenta na okolje.

"Kot lokalno skupnost bi nas morali v zvezi s tem zaprositi za soglasje. Prav tako odločno nasprotujemo, da bi Teš uporabljal tuj premog. V Šaleški dolini imamo premoga dovolj," poudarjajo na Občini Velenje. Spomnili so tudi, da so pristojni v času gradnje šestega bloka zagotavljali, da je velenjskega lignita dovolj. Vsak uvoz bi po njihovi oceni dodatno obremenil njihovo okolje.

Na Občini Velenje poudarjajo, da vztrajajo, da se v Tešu kuri izključno šaleški premog. Foto: Ana Kovač

"Prav tako so ves čas zagotavljali, da bo deloval samo blok 6. Danes ugotavljamo, da istočasno deluje tudi blok 5, in sicer s slabšim izkoristkom, večjo porabo premoga in večjimi negativnimi vplivi na naše okolje. Očitno je, da je potreba po električni energiji iz Teša večja, kot jo lahko proizvede blok 6, in da sta tako Teš kot Premogovnik Velenje za energetsko oskrbo Slovenije še kako potrebna," pojasnjujejo na občini.

Lokalne skupnosti nikoli niso privolile v istočasno delovanje blokov 5 in 6

Poudarili so tudi, da lokalne skupnosti v Šaleški dolini nikoli niso privolile v istočasno delovanje blokov 5 in 6, na kar so v preteklosti že opozarjali. Če bi šaleški premog uporabljali bolj preudarno, tveganja za morebitni izpad proizvodnje električne energije zaradi pomanjkanja premoga v Tešu niti ne bi prepoznali, menijo na občini.

Agencija za okolje je Tešu izdala sklep, da za mešanje lignita z uvoženim premogom ne potrebuje novega okoljevarstvenega soglasja, prav tako jim ni treba izvesti študije o vplivih novega energenta na okolje. Iz sklepa izhaja, da so v Tešu predvideli, da naj bi vsak dan do Šoštanja pripeljal vlak s 1.200 tonami premoga, ki bi ga nato 60 tovornjakov prepeljalo do deponije. Teš je agencijo za uvoz premoga zaprosil konec lanskega leta.