V tej vasici je domačinom vseeno za arbitražo #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Medtem, ko se na slovenskem in hrvaškem političnem parketu odvija prava vojna glede arbitražnega sporazuma ter vstopa Hrvaške v območje schengna, pa v obmejni vasi Hotiza, tik ob črti, ki jo je med Slovenijo in Hrvaško postavila arbitraža, življenje teče mirno. Kot pravijo domačini na obeh straneh, jih ne zanimajo niti hrvaške priprave v vstop v schengen niti to, ali jih bo pri tem Slovenija ustavila.