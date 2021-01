V teh treh regijah so veliko bolj uspešni kot drugje

Število potrjenih okužb z novim koronavirusom je, če ga primerjamo s tednom prej, zadnje štiri dni nekoliko nižje. V sredo smo na primer potrdili 1.767 novih primerov, kar je dobrih 900 manj kot na isti dan pred tednom dni (2.684). Ali to pomeni umirjanje drugega vala epidemije, bodo pokazali rezultati v naslednjih dneh.

Od najboljših med najslabše

Razmere po državi pa niso povsod enake, kar nam pokaže primerjava med regijami. Najslabšo epidemiološko sliko ima še vedno Posavje, tik za njo pa je Goriška. Slednja je imela še konec lanskega leta najmanj okuženih na število prebivalcev v državi, zdaj pa je med najslabšimi.

Na drugem koncu lestvice pa imamo regije z najboljšo epidemiološko sliko: obalno-kraška, primorsko-notranjska in osrednjeslovenska. Pri tem je zanimiv zlasti podatek, da v osrednjeslovenski regiji živi več kot pol milijona prebivalcev, a je epidemiološka situacija tu kljub vsemu boljša kot v številnih drugih regijah. Praksa iz evropskih držav namreč kaže, da je na območjih z večjim številom prebivalstva običajno tudi več okužb, saj je gostota prebivalstva tam večja.

Zakaj tolikšne razlike med regijami?

Vzrokov, zakaj je epidemiološka slika v nekaterih statističnih regijah boljša, drugje pa slabša, je več. V analizi, ki so jo ob podpori podjetja Valicon pripravili člani Mladih zdravnikov Slovenije in Covid-19 Sledilnika, so ugotovili razlike med regijami pri uporabi samozaščitnih ukrepov. Za goriško so v raziskavi na primer ugotovili, da je v primerjavi z drugimi regijami veliko druženja na zunanjih površinah, velik je tudi delež srečanj brez maske in upoštevanja razdalje. Podrobnejšo analizo lahko najdete tukaj.

Kdaj lahko pričakujemo sproščanje ukrepov?

Od epidemioloških razmer je odvisno tudi sproščanje ukrepov. Načrt, ki ga je vlada predstavila prejšnji teden, predvideva, da bi lahko posamezne ukrepe sproščali, ko bi imeli na ravni države v zadnjih sedmih dneh v povprečju na dan manj kot 1.350 okužb, hospitaliziranih pa bi bilo manj kot 1.200 bolnikov s covid-19.

Pogojev še nismo izpolnili

Trenutni podatki kažejo, da nobene od mej še ne dosegamo. V povprečju imamo v zadnjih sedmih dneh okoli 1.540 okužb, v bolnišnici pa se zaradi koronavirusa zdravi 1.266 ljudi. Glede na to se Slovenija trenutno nahaja v črni fazi, ko veljajo vsi ukrepi. Prva sproščanja prinaša rdeča faza: odpiranje vrtcev in šol v prvi triadi, odprejo se muzeji, knjižnice, smučišča, nekatere trgovine ...

Foto: Vlada RS

Ker pa je epidemiološka slika v nekaterih regijah boljša kot drugje, bi lahko določene ukrepe, ko bi izpolnili oba pogoja, najprej sprostili le v posameznih regijah. Za podobno potezo se je vlada odločila že decembra, ko je pred prazniki trgovine z oblačili in obutvijo odprla le v štirih statističnih regijah (osrednjeslovenski, goriški, obalno-kraški in gorenjski), drugod po Sloveniji pa so te ostale zaprte.

Le tri regije z nekoliko boljšo epidemiološko sliko

Po podatkih sledilnika za covid-19 so le tri regije, ki so že v rdečem, ko je predvideno sproščanje. To so obalno-kraška, primorsko-notranjska in osrednjeslovenska regija. Rdeči coni se približuje tudi gorenjska, ki je konec oktobra in v začetku novembra beležila največ okuženih po številu prebivalcev, nato pa se je stanje tam umirilo.

Preverite, kakšno je stanje v vaši občini

Pri sledilniku za covid-19, ki spremlja statistične podatke po državi, si lahko ogledate tudi zemljevid slovenskih občin, ki kaže, v kateri občini je bil prirast novih okužb največji in kje so v zadnjem tednu zaznali upad okužb (na spodnjem zemljevidu izberite zavihek Tedenski prirast).

Temnorjava barva vaše občine pomeni, da se je število novih okužb v vaši občini v zadnjem tednu močno povišalo, svetlejša pa kaže, da porast ni tako velik. Nekatere občine so obarvane tudi zeleno, kar pomeni, da se je širjenje okužbe v občini umirilo oziroma se zmanjšuje.

Porast okužb v goriški regiji

Pogled na zemljevid pokaže na porast okužb v goriški regiji. V občini Tolmin v primerjavi s tednom prej na primer beležijo kar 152- odstoten porast novih okužb. Epidemiološka slika se je poslabšala tudi v večini drugih občin v regiji. Močnejše izbruhe virusa beležijo še v nekaterih drugih občinah po državi (temno rjava barva).