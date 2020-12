Raziskava Kako paziš nase in na druge? je pokazala, koliko se ljudje v posameznih regijah držijo samozaščitnih ukrepov. Analiza odgovorov nakazuje, da sta pri upoštevanju priporočil med najmanj problematičnimi regijami osrednjeslovenska in gorenjska. V teh dveh regijah so konec novembra zaznali tudi upad novih primerov, drugje pa je število še vedno naraščalo. Precejšnja razlika med regijami je tudi v tem, kakšen odstotek ljudi še vedno hodi na delo.

Člani Mladih zdravnikov Slovenije in Covid-19 Sledilnika so ob podpori podjetja Valicon objavili še peti del analize ankete. V ospredju analize so bile tokrat razlike med regijami pri uporabi samozaščitnih ukrepov.

Priporočila najbolj upoštevali v gorenjski in osrednjeslovenski regiji

Z analizo so ugotovili, da sta pri upoštevanju priporočil med najmanj problematičnimi regijami osrednjeslovenska in gorenjska. Gorenjci so se slabše odrezali le pri druženju na prostem, kjer se jih je več družilo brez maske in niso upoštevali razdalje.

Korošci se ukrepov držijo, a imajo tvegane stike v službi

Ob tem izvajalci ankete navajajo, da so se za zelo pazljive izkazali tudi prebivalci Koroške, ki so po nošenju mask in nekaterih drugih kazalnikih v vrhu, vendar so njihova šibka točka tvegani stiki na delovnem mestu. Ob tem se sprašujejo, ali je to morda razlog, da so na Koroškem v tretjem tednu novembra imeli najhitrejšo rast primerov.

V raziskavi so še ugotovili, da so se še kar zgledno obnašali tudi prebivalci v savinjski regiji, ki pri nobenem kazalniku niso bili med najslabšimi. Kljub temu je bila ta regija konec novembra med najbolj problematičnimi po številu aktivnih primerov na prebivalca.

Najmanj priporočila upoštevajo v obalno-kraški regiji, a imajo nizko število primerov

Najslabše priporočila upoštevajo v obalno-kraški regiji, kjer je bilo tako na delovnem mestu kot na obiskih manj takih, ki so (skoraj) ves čas pravilno nosili masko. Na obiskih se tudi slabše držijo razdalje ter se manj izogibajo hrani in pijači. Visok je tudi delež tistih, ki se z drugimi gospodinjstvi družijo na zunanjih površinah. Kljub naštetemu ima ta regija v primerjavi z drugimi v skupnem seštevku izrazito nizko število potrjenih primerov na prebivalca, še navajajo avtorji raziskave.

Veliko se družijo tudi v goriški regiji

Veliko se z drugimi na zunanjih površinah družijo tudi v goriški regiji; velik je tudi delež srečanj brez maske in upoštevanja razdalje. Kar radi obiskujejo druga gospodinjstva, vendar se pri tem držijo priporočil o maskah in razdalji ter se izogibajo hrani in pijači. Na delovnem mestu se pridno izogibajo tveganim stikom, slabše pa jim gre pri upoštevanje razdalje pri opravkih. Tudi ta regija je po skupnem številu potrjenih primerov nizko - je druga najmanj problematična (takoj za obalno-kraško).

Foto: Getty Images

V podravski regiji priporočila upoštevajo slabo

Zelo slabo upoštevajo priporočila v podravski regiji, kjer so tako na delovnem mestu kot na obiskih najmanj pogosto nosili masko. Na delovnem mestu so se v manjši meri izogibali tveganim stikom kot Goričani, na obiskih pa niso skrbeli za minimalno razdaljo. Kljub neupoštevanju priporočil ta regija ni imela izrazite eksponentne rasti potrjenih primerov v primerjavi z nekaterimi drugimi regijami, še navaja analiza.

Pomurje: dolgi obiski, ki jih spremljata hrana in pijača

Čeprav je v pomurski regiji obseg stikov z drugimi gospodinjstvi manjši kot drugod, so bili v spoštovanju priporočil šibki tudi tu. Kot navajajo v analizi, v tej regiji prednjačijo v daljših obiskih ter obiskih, ki jih spremljata hrana in pijača. V drugi polovici novembra je bila ta regija po številu aktivnih primerov na prebivalca najslabša. V zadnjem tednu novembra se je število aktivnih primerov sicer začelo umirjati, a upadanje je izjemno počasno in regija še vedno spada med najslabše tri v državi.

Podobno kot v pomurski regiji je prisotnost hrane in pijače značilna tudi za zasavsko regijo, skladno z velikim številom obiskov, se pa ob tem bolj držijo priporočila o varni razdalji. Čeprav je delež prisotnosti na delovnem mestu visok, so med tistimi, ki se bolj izogibajo tveganim stikom s sodelavci. Podobno kot podravska tudi ta regija v novembru ni imela izrazite eksponentne rasti potrjenih primerov.

Problematična prisotnost na delu v jugovzhodni Sloveniji

Delež prisotnosti na delovnem mestu je problematičen tudi v jugovzhodni Sloveniji. Čeprav je veliko tudi druženja z drugimi gospodinjstvi na zunanjih površinah, so pri tem med bolj pazljivimi. Na obiskih upoštevajo priporočeno razdaljo, vendar je manj daljših obiskov in obiskov, pri katerih se je ali pije. Število aktivnih primerov v tej regiji sredi decembra še vedno počasi, a vztrajno raste.

Največ oseb je bilo na delovnih mestih v primorsko-notranjski regiji (70 %), zasavski regiji (68 %) in jugovzhodni Sloveniji (66 %), najmanj pa v osrednjeslovenski (53 %), posavski (54 %), gorenjski (55 %) in podravski (56 %) regiji.

Primorsko-notranjska regija ima najvišji delež prisotnosti na delovnem mestu, hkrati pa tudi visok delež takšnih, ki so tam nosili masko. Slabše so se odrezali pri druženju z drugimi gospodinjstvi. Delež tveganih stikov na zunanjih površinah je višji od povprečja, poleg tega na obiskih v notranjih prostorih v manjši meri nosijo masko in upoštevajo priporočeno razdaljo. Se pa zato bolj izkažejo pri omejevanju dolžine obiskov. Po najhitrejši rasti potrjenih primerov na prebivalca v četrtem tednu novembra je ta regija v decembru prešla v najhitrejše upadanje, še kaže raziskava.

Čeprav je v posavski regiji manj ljudi na delovnem mestu, so bili ti manj dosledni pri nošenju maske. Nad povprečjem je tudi delež tistih, ki so se na zunanjih površinah družili z vsaj enim drugim gospodinjstvom. To je tudi regija, kjer je število aktivnih primerov dlje časa strmo raslo in ki je v drugem tednu decembra postala regija z največ potrjenimi primeri na prebivalca.

"Rezultati so zanimivi, saj predvsem nakazujejo, da obnašanja virusa še zdaleč ne poznamo dovolj oz. je širjenje epidemije na posameznih področjih posledica celega spleta okoliščin in dejavnikov. Ravno zato trendov rasti ali padanja v posameznih regijah ne moremo preprosto pripisovati zgolj nekaj posamičnim ukrepom."

Kot so zapisali ob raziskavi, bi lahko bilo upoštevanje zaščitnih ukrepov razlog, zakaj je v osrednjeslovenski in gorenjski regiji konec novembra prišlo do upada. "Ne moremo pa s tem zadovoljivo pojasniti nizke pojavnosti primerov v primorskih regijah, predvsem ne v obalno-kraški, kjer tako na delovnih mestih kot na obiskih najmanj uporabljajo maske. V goriški in primorsko-notranjski regiji so anketiranci pri nošenju mask v notranjih prostorih bolj dosledni, a tveganje predstavlja neupoštevanje priporočil pri druženjih na prostem. Po drugi strani pa imata koroška in savinjska regija visoko pojavnost potrjenih primerov, čeprav so tamkajšnji anketiranci pri upoštevanju zaščitnih priporočil nad povprečjem," dodajajo.

Pri analizi so uporabili podatke, dobljene na vzporednem vzorcu uporabnikov družbenih omrežij (5.744 oseb), ki so uteženi glede na strukturo prebivalcev Slovenije po spolu in starosti.