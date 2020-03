Slovenska vojska v svoje vrste vabi pogodbene rezerviste

Slovenska vojska vabi državljane v vrste pogodbene rezerve. Vabijo vse, ki bi v teh zahtevnih časih radi pomagali, saj je vojska zelo vključena v prizadevanja vlade pri preprečevanju širjenja novega koronavirusa. Državljane vabijo na prostovoljno in začasno opravljanje vojaške službe, so zapisali na vladnem spletišču.

V Slovenski vojski (SV) na državljane apelirajo, naj pomagajo razbremenit celoten varnostni sistem, ki nosi veliko težo boja proti epidemiji. Za podporo stalni sestavi SV je nujno okrepiti njeno pogodbeno rezervno sestavo. Popolnjevanje enot SV s prostovoljno rezervo je v četrtek v video nagovoru napovedal premier Janez Janša, piše STA.

Ne smete biti kaznovani ali v kazenskem postopku

Pogodbeni rezervisti lahko postanejo vsi državljani Slovenije, ki so stari vsaj 18 let, zgornja starostna meja pa je 50 oziroma 60 let. Za vključitev v pogodbeno rezervo pa je treba opraviti tudi zdravniški pregled. Državljani, ki želijo delovati kot pogodbeni rezervisti, tudi ne smejo biti kaznovani ali v kazenskem postopku in se strinjajo z varnostnim preverjanjem.

Za opravljanje dela vojaka morajo imeti državljani opravljeno vsaj poklicno šolo, za podčastnika vsaj srednjo šolo in za častnika najmanj visoko strokovno šolo. Državljani tudi ne smejo biti na delu, usposabljanju ali šolanju v tujini za več kot tri mesece.

Prijaviti se ne morejo tisti, ki so zaposleni kot poklicni pripadniki SV, policisti, uradne osebe v upravi za izvrševanje kazenskih sankcij ali poklicni gasilci. Prijaviti se ne morejo tudi vsi, ki so razporejeni na dolžnost v sistemu zaščite, reševanja in pomoči, poroča STA.

Zainteresirani lahko dodatne informacije dobijo na spletni strani www.postanivojak.si/sodeluj-s-sv/pogodbeni-rezervist ali na telefonski številki 080 13 22, ki deluje med 7. in 19. uro.

Premier Janša je sicer v četrtkovem video nagovoru ocenil, da nas je kriza zajela v trenutku, ko so nekateri najvitalnejši instrumenti države za njeno obvladovanje kadrovsko izjemno osiromašeni. Napovedal je, da bo SV zato začela popolnjevati enote s prostovoljno rezervo. Vse, ki obvladajo vojaška znanja in veščine in ne delajo na nujnih delovnih mestih, pa je povabil, naj se prostovoljno pridružijo skupnim naporom za zagotavljanje splošne varnosti, še navaja STA.