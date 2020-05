V streljanju v Brezju lažje poškodovana 34-letnica

S PU Novo mesto so danes sporočili, da so jih v petek okoli 19.30 obvestili o streljanju v Brezju. Po dosedanjih ugotovitvah je med več osebami prišlo najprej do spora in groženj, nato pa je 32-letni domačin uporabil tudi pištolo. V dogodku je bila lažje poškodovana 34-letnica. Reševalci so jo zato odpeljali na pregled v novomeško bolnišnico, piše STA.

Na kraj dogodka je prišlo več policijskih patrulj in posebna policijska enota. Zaradi suma storitve kaznivega dejanja poskusa uboja so pridržali 32-letnega domačina. V preiskavo se je vključil sektor kriminalistične policije, o dogodku so obvestili dežurnega preiskovalnega sodnika in okrožno državno tožilko. Vse okoliščine poškodbe 34-letnice še niso znane. Po pregledu so jo odpustili iz bolnišnice, piše STA.

Kot so pojasnili na Policijski upravi (PU) Novo mesto, osumljenec nima orožne listine. Policisti so ga v zadnjih letih zaradi kaznivih dejanj s področja premoženjske kriminalitete ter kaznivih dejanj zoper življenje in telo obravnavali že 24-krat. "Policijska preiskava in aktivnosti še potekajo, zato zaenkrat zaradi interesa preiskave drugih podatkov ne bomo posredovali javnosti," so še zapisali na policiji.