V Stožice prihaja veliki verski dogodek

Taizejska skupnost Ljubljana, ki organizira Evropsko srečanje mladih, bo v Ljubljani in okolici od 28. decembra do prvega januarja gostila pet tisoč mladih iz 48 različnih držav. Ti ne bodo bivali v hotelskih nastanitvah, vrata jim bodo odprli domačini iz Ljubljane in okolice. Gre za edinstveno priložnost, ki zahteva veliko mero zaupanja in hkrati ustvarja lepe ter pogosto dolgotrajne vezi, poudarjajo v Taizejski skupnosti.

Taizejska skupnost Ljubljana bo po 36 letih znova gostila srečanje mladih, regionalno taizejsko srečanje mladih je v Ljubljani namreč potekalo že leta 1987. "Štirimesečne intenzivne priprave se sedaj bližajo vrhuncu. Ekipa prostovoljcev je vse večja in vse več oseb pomaga pri zadnjih detajlih. Pripravlja se sprejem velike množice mladih, postavlja se dekoracija v Dvorani Stožice in prevaja zadnje informacije, ki jih je treba ob prihodu posredovati udeležencem," je pojasnila Marija Poklukar, predstavnica Taizejske skupnosti Ljubljana.

Največ mladih iz Poljske

Največ mladih prihaja s Poljske, veliko jih pride tudi iz Nemčije, Italije in Francije, na srečanju pa bodo prisotni mladi vse od Portugalske pa do Ukrajine in Belorusije. "Veseli smo, da bo med nami tudi skupina mladih iz Egipta ter posamezniki iz Južne Amerike in z Daljnega vzhoda," je dodala Poklukarjeva.

Sprejeli jih bodo na 48 župnijah v Ljubljani in okolici. Čeprav še pred dvema tednoma niso imeli dogovorjenih nastanitev za vse udeležence, je to zdaj urejeno. "V zadnjih dveh tednih pred začetkom srečanja je organizatorjem uspelo zbrati več kot dva tisoč nastanitev za udeležence. Hvaležni smo vsem, ki so izrazili pripravljenost odpreti vrata svojih domov in src za mlade, ki prihajajo iz vse Evrope," je dejala Poklukarjeva.

Gostitelji bodo mladim priskrbeli zajtrke. Tople večerje in piknik kosilo za prihodnji dan bodo udeleženci vsak večer dobili v Stožicah. Za prvo večerjo bodo organizatorji razdelili dva tisoč litrov ješprenja in 2.400 kilogramov kruha. Udeleženci so bili vnaprej obveščeni, da morajo s seboj prinesti svojo žlico in plastenko za vodo, saj si prizadevajo zmanjšati količino nepotrebnih odpadkov.

Mlade iz vse Evrope bodo sprejeli v 48 župnijah v Ljubljani in okolici. Foto: Taize Ljubljana/FB

Opoldne bodo v središču Ljubljane, zvečer bo glavno prizorišče za vse Dvorana Stožice

Ob prihodu se bodo vsi registrirali v prostorih Zavoda sv. Stanislava v Šentvidu, se nato odpravili do župnije, ki jih bo gostila, tam odložili prtljago in se zbrali v Dvorani Stožice, kjer bodo dobili prvi obrok. Ob 18. uri bo sledila prva skupna večerna molitev. Po molitvi se bodo udeleženci vrnili na župnije, kjer bodo razdeljeni med gostitelje.

Naslednje dni bodo začenjali ob 8.30 z jutranjimi molitvami v domačih župnijah. "Dopoldne je veliko priložnosti za osebne pogovore in spoznavanje s preostalimi udeleženci. Opoldanski program bo v središču mesta, kjer bodo najprej molitve po desetih različnih cerkvah in nato delavnice na temo družbe, kulture in duhovnosti," je še povedala Poklukarjeva.

Ob 13. uri bodo opoldanske molitve v središču Ljubljane, nato pa sledijo popoldanske delavnice. Na voljo bo več kot 25 delavnic, ki bodo naslavljale teme s področja kulture, družbe in duhovnosti. Med drugimi pripravljajo delavnice o nenasilju, umetni inteligenci, paliativni oskrbi, o zborovskem petju, folklornih plesih in čebelarstvu.

Nagovorila jih bosta Pahor in Peterle

Delavnice bodo oblikovali različni strokovnjaki ter skupnosti in organizacije, ki delujejo v Ljubljani. Vabilu organizatorjev sta se odzvala tudi Borut Pahor in Lojze Peterle, ki bosta spregovorila o prevzemanju odgovornosti v družbi. Večerno dogajanje bo vezano na Dvorano Stožice, kjer so poleg udeležencev in gostiteljev dobrodošli vsi.

V pripravi na srečanje sodeluje 480 prostovoljcev. "Od septembra je bila ožja ekipa 20 prostovoljcev, ki je bdela nad logističnimi pripravami srečanja od prehrane do nastanitev. Seveda pa je bil že takrat pomemben vidik srečati čim več ljudi in graditi prijateljstva. Mnogi prostovoljci na župnijah so postali ne le naši sodelavci, temveč tudi prijatelji. 300 lokalnim pomočnikom pa se je 26. 12. pridružilo še 380 mladih iz vse Evrope, ki bodo pomagali pri izvedbi srečanja," je sklenila Poklukarjeva.