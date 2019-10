V središču Ljubljane protest Rešimo Slovenijo #foto #video

Protest po vzoru francoskih rumenih jopičev organizira nekdanji poslanec in padli mariborski župan Franc Kangler, ki so ga odnesle vstaje, skupaj s Slovensko ljudsko stranko Marjana Podobnika, s podporo SDS Janeza Janše ter več kot 20 civilnimi iniciativami.

Na Prešernovem trgu so organizatorji pričakovali tisoč ljudi, razočaranih nad krivičnim pravosodjem in državo dvojnih meril. Demonstrirali bodo proti večnim elitam, ki izčrpavajo državo, in za pravice izkoriščenega ljudstva, so napovedovali, ter tudi proti aktualni vladi Marjana Šarca, ki naj bi nadaljevala prakso svojih predhodnic.