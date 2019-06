V spomin na umorjenega policista organizirajo dobrodelni tek #video

Morilec Samo Tadin, ki je pred kratkim v zaporu zabodel paznika, je obsojen na 30-letno zaporno kazen.

Ker pa spomin na Igorja Mauserja in preostale umorjene policiste še kako živi, bo jutri tako že četrtič potekal dobrodelni Mauserjev memorial, ki ga je prvič, skupaj s kolegom Miho Auscem, organiziral prav Mauser. Le da takrat ni še nihče vedel, da se bo imenoval po njem.

Starša umorjenega Mauserja, Cveta in Igor Mauser pravita, da vsako leto, ki mine brez njunega sina ni nič lažje. "Vedno ga imamo v mislih," sta dejala.

V spomin na dobrodelnega policista

V mislih pa ga imajo tudi prijatelji in sodelavci. V njegov spomin organizirajo dobrodelni tek, ki bo jutri v Mostecu ob 10. In tovrsten tek je bil ideja ravno ubitega policista in njegovega prijatelja in sodelavca Ausca. A težavo sta imela s poimenovanjem.

"Igor je takrat rekel, saj še nihče ni umrl, ne moremo dati imena. Čez teden dni pa se je zgodilo, da smo ga izgubili in ni bilo druge, kot da smo poimenovali Mausov memorial," je povedal Ausce. Vsako leto se ga udeleži več policistev, prijateljev, med njimi tudi njegov šef, komandir policijske postaje Vič Andrej Medvešek.

"Predvsem je to spomin na našega pokojnega policista, na njegovo dobrodelnost in v tem duhu ohranjamo ta memorial in tek," je povedal Medvešček.

V Mostec pa vsako leto prideta tudi Igorjeva starša za spodbudo delavcem, prijateljem, znancem. Za živ spomin na Igorja, čigar slika visi tudi na viški policijski postaji. V spomin in opomin.