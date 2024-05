Slovesnost je Občina Šoštanj priredila v sodelovanju s Šaleškim aeroklubom in Muzejem Velenje. Še pred njenim začetkom so minister Šarec ter predstavnici veleposlaništev Združenega kraljestva in Severne Irske ter ZDA k spomeniku v Šoštanju položili venec.

Šarec je na slovesnosti spomnil na pomen skupnega zavezniškega boja proti fašizmu in nacizmu, pri čemer se v spominih na dogodke iz druge svetovne vojne po njegovih besedah vedno vračamo k bistvu. "To so neizmerna ljubezen do domovine, neizmeren pogum in celo žrtvovanje lastnega življenja, kajti pogum ni odsotnost strahu, pogum je premagati strah in se podati na negotovo pot, kjer ni zagotovljene možnosti, da boš zmagal," so Šerčeve besede povzeli na obrambnem ministrstvu.

Šarec: Nihče nima pravice reči, da se narodi nimajo pravice boriti za svoj obstoj

"Slovenski narod je bil zlasti v 20. stoletju podvržen svetovnima vojnama in poskusom potujčenja ter uničenja, vendar se nismo nikoli predali," je izpostavil minister. Zaradi izkušenj danes pomagamo drugim narodom, ki nimajo te sreče, da bi živeli v miru in uživali demokracijo, je še poudaril in izpostavil Ukrajince, ki se borijo za domovino in svobodo.

"Nihče nima pravice reči, da se narodi nimajo pravice boriti za svoj obstoj, zlasti pa ne mi Slovenci, ki moramo vedno zagovarjati zlasti majhne narode, da uresničijo svoje sanje in da živijo tako, kot je njihova volja," je sklenil Šarec.

V počastitev letalcem sestreljenih zavezniških letal v bližini Lajš so pripadniki Slovenske vojske izvedli skok s slovensko zastavo. Na prireditvi sta nastopila še Orkester Slovenske vojske in del Garde, ki je izvedel prikaz usposobljenosti gardistov.

Slovesnosti so se udeležili tudi svojci enega izmed umrlih članov strmoglavljenega zavezniškega letala.

V spomin na dogodke ped osemdesetimi leti je Muzej Velenje pripravil plakatno razstavo. Poleg plakatov bodo na ogled tudi predmeti oz. ostanki sestreljenih letal. Plakatno razstavo bodo nato iz Lajš predstavili na Trg svobode v Šoštanj, ostanki obeh letal pa bodo na ogled v Muzeju usnjarstva na Slovenskem.