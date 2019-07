V slovenski Istri ukrepi za zmanjšanje porabe vode

Odločitev o sprejemu varčevalnih ukrepov so soglasno sprejeli župani vseh štirih občin skupaj z Rižanskim vodovodom.

Na javnih kopališčih bo onemogočeno prhanje

Skladno z njimi bodo občinska komunalna podjetja pristopila k bolj racionalni porabi vode za izvajanje svoje dejavnosti. Zalivanje zelenic in drugih površin bo omejeno, in sicer enkrat do največ dvakrat na teden, kjer bo mogoče, pa bodo za zalivanje uporabili alternativne vodne vire. Prav tako bo omejeno čiščenje ulic, cest in drugih javnih površin, za kar bodo podjetja uporabljala izključno alternativne vodne vire.

Na javnih kopališčih in drugih površinah, s katerimi upravljajo komunalna podjetja, bo do nadaljnjega onemogočeno prhanje. K temu bodo pozvali tudi upravljavce drugih kopališč na tem območju.

Župani so sicer ponovno pozvali uporabnike k racionalni rabi vode, saj se bo le tako mogoče tudi v primeru onesnaženja vodnega vira izogniti nepotrebnim redukcijam.

Mineralno olje, ki so ga zaznali ni kerozin

V nasprotnem primeru bodo občine morale uvesti bolj restriktivne ukrepe, ki predvidevajo prepoved uporabe pitne vode za določene namene. Razpoložljive količine vode trenutno sicer zadostujejo potrebam po oskrbi s pitno vodo, zato župani prosijo uporabnike, naj ne delajo nepotrebnih zalog.

Medtem so na Agenciji RS za okolje (Arso) v četrtek pojasnili, da mineralno olje, ki so ga v začetku tedna zaznali na eni od vrtin na širšem območju Hrastovelj, ni kerozin, ki se je razlil po železniški nesreči pred dobrimi tremi tedni.

Vršilka dolžnosti generalne direktorice Arsa Lilijana Kozlovič je v četrtek zatrdila še, da je pitna voda varna, ni onesnažena in da kljub novemu viru onesnaženja veljajo vsi ukrepi, ki so bili sprejeti doslej. Arso bo tudi še naprej izvajal monitoring v Hrastovljah.