V Slovenski Bistrici in Kranju prijeli vlomilca

Policisti so prejšnji teden prijeli 44-letnika, ta je vlamljal v gostilno v Slovenski Bistrici. Kranjski policisti pa so prijeli moškega, ki ga sumijo treh vlomov.

Osumljencu so odvzeli prostost in pri njem opravili hišno preiskavo. Ob tem so našli različne predmete, ki so izvirali iz več kaznivih dejanj, storjenih v Slovenski Bistrici, so sporočili s PU Maribor. Našli so tudi snov, za katero sumijo, da gre za prepovedano drogo.

Zaradi utemeljenega suma storitve treh kaznivih dejanj velike tatvine, vlomov v različne objekte in dveh kaznivih dejanj tatvine so ga policisti s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku, ta je zanj po zaslišanju odredil pripor, so še sporočili policisti. Ko bodo opravili test neznane snovi, bodo policisti zoper njega zaradi posesti prepovedane droge izdali še odločbo v prekrškovnem postopku.

Tudi v Kranju prijeli vlomilca

Kranjski kriminalisti pa so v petek s kazensko ovadbo zaradi vlomov k preiskovalnemu sodniku okrožnega sodišča privedli moškega, ki je utemeljeno osumljen treh vlomov v objekte na območju Kranja. V dveh primerih gre za vlom v gostinski obrat in v enem za poskus vloma v prodajalno. V enem primeru je ukradel gotovino. Osumljenca so prijeli prejšnji četrtek zaradi vloma v gostinski obrat, ki se je zgodil dan pred tem. Zanj so odredili pripor, kriminalisti pa nadaljujejo preverjanje njegove povezanosti še z drugimi vlomi, so sporočili s PU Kranj.