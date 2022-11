V Sloveniji se prezgodaj rodi 1.400 otrok na leto #video

Rojstvo otroka je prelomna izkušnja za vse starše, če se otrok rodi prezgodaj, pa izkušnja postane izziv.

"Rekla bi, da sem bila v tistem trenutku mogoče, kaj pa vem, celo nekaj tednov po rojstvu, malo otopela, če je to sploh pravi izraz," je dejala Tjaša Kokalj Jerala.

Tjaša Kokalj Jerala je mama dvojčic, ki sta bili rojeni prezgodaj. Zato dobro ve, da so ob rojstvu nedonošenčkov starši v pravem viharju občutkov.

Tjaša je povedala, da sam ne veš, kaj čutiš, po eni strani pa si ne dovoliš veliko čutiti, se navezati. "Zelo je vse novo, jasno, zelo je vse skupaj nepričakovano in nekako samo slediš toku, ki se dogaja," je dodala.

Ravno zaradi teh neznanih in včasih premočnih občutkov imajo starši, poleg ustrežljivega osebja, ki skrbi za njihove novorojenčke, v porodnišnici na voljo tudi psihologinjo.

"Starše poskušamo ob prvem obisku otročka na oddelku pomiriti in razložiti, kaj se z njim dogaja, jim dati možnost, da se otroka lahko sama dotakneta, ko sta seveda sama pripravljena na to," je razložila Mirjam Marn, vodja tima ZBN.

V takih položajih se okrepi tudi partnerski odnos

"Res se tako spomnim tistega obdobja, da sva si z možem rekla, gremo dan za dnem, brez kakršnihkoli pričakovanj," je povedala Tjaša Kokalj Jerala.

Kdo spada v skupino prezgodaj rojenih otrok?

"Vsi tisti, ki so rojeni več kot tri tedne prezgodaj, se pravi od 37. tedna, so donošeni. Spodnja meja ni čisto določena, v Sloveniji pa je to 24 tednov," je povedala dr. Lilijana Kornhauser Cerar, vodja Službe za neonatologijo na UKCLJ.

Dvojčici Tjaše Kokalj Jerala sta se rodili v 25. tednu.

"To je ekstremna nedonošenost, ker je mogočih več zapletov," je dodala.

Razlogov za prezgodnji porod je več, vsi niso znani, se pa mame nemalokrat krivijo za prezgodnje rojstvo otrok.

"Na žalost večinoma ne poznamo vzroka prezgodnega poroda, res pa se lahko zmanjša delež z zelo dobro oskrbo pred rojstvom, se pravi z ginekologom v nosečnosti, tudi s centralizacijo tistih najmanjših," je dodala Kornhauser Cerarjeva.

"Otrok je pač v inkubatorju, nič mu ni hudega in to je to, počaka te. V resnici je še ogromno drugih stvari, ki se lahko zgodijo," je dodala Tjaša Kokalj Jerala.

Kako skrbijo za tako majhne otroke?

"Bolj kot je otrok rojen prezgodaj, bolj zapleteno je njegovo zdravljenje zaradi nezrelosti vseh organov. Pravzaprav je naša naloga, da nadomeščamo maternico. Da jim zagotavljamo toploto, menjavo kisika in ogljikovega dioksida, se pravi delovanje dihal, da jim podpremo delovanje srca in predvsem, da jih hranimo," je povedala Kornhauser Cerarjeva.

Prvi stik z otrokom, ki je rojen prezgodaj, je za starše zelo pomemben.

"Vse, kar lahko narediš v tistem trenutku s svojim otrokom, je, da svoje roke položiš nanj. Na začetku je to vse. In tudi na začetku smo jih mi veliko božali, za kar so nam potem povedali, da jih to v resnici boli," je dejala Tjaša Kokalj Jerala.

Izjemno pomemben je stik "kože na kožo"

Z eno od dvojčic je prvi stik "koža na kožo" imela že po enem tednu, druga je na bližino svoje mame morala počakati nekoliko dlje.

Tako imenovano kengurujčkanje, torej stik kože na kožo, je izjemnega pomena tako za starše kot tudi za nedonošenčka.

"Mamica deluje pri kengurujčkanju kot nekakšen inkubator, pri otročku pa je to seveda zelo pomembno zaradi stika z mamico," dodaja Marnova.

Pri kengurujčkanju gre za prve stike, ki jih imajo kot družina, to velja tudi za očete. Ker starši v bolnišnici preživijo veliko časa, mame na oddelkih spletejo posebne vezi, postanejo del družine. Prav tako je z osebjem.

"Osebje v porodnišnici to delo res opravlja s takim srcem in takim profesionalizmom, da smo lahko le veseli, da so naši otročki prišli na svet v času njihovega dežurstva, vse te predanosti in znanja," je dodala mama dvojčic.

Gre za zgodbo o uspehu, kot ji radi rečejo tudi sami. "Nekako smo se prebili skozi to težko obdobje in smo danes tam, kjer smo. Smo pri petih letih, vsi pomembni mejniki so za nami in verjamem, da tudi ostali uspešni še pred nami," je sklenila Tjaša Kokalj Jerala.