V Sloveniji potrdili 18 primerov indijske različice koronavirusa

Zato krepijo sistem sledenja. Ob zmanjševanju števila opravljenih PCR-testov povečujejo delež pozitivnih vzorcev, pri katerih ugotavljajo različico virusa. V tem tednu je vključenih 20 odstotkov pozitivnih vzorcev, v naslednjem tednu bodo vključili vse vzorce, ki so bili na PCR-testiranjih pozitivni, je na današnji novinarski konferenci o aktualnem stanju glede bolezni covid-19 napovedala direktorica Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) Tjaša Žohar Čretnik.

Rast okužb prihodnji teden

Po besedah Žohar Čretnikove se želijo namreč prepričati, da dobivajo realno sliko, ko gre za širjenje različice delta, ki vzbuja skrb po svetu. Kot je dodala, pa preliminarni rezultati testiranja, ki ga opravljajo v laboratorijih, kažejo, da utegnejo v naslednjem tednu poročati o dvakrat večjem številu primerov te različice.

Sev že v 75 državah

Ta ni prisotna le v Indiji, o sekvencah te različice so poročali iz več kot 75 držav, največ iz Velike Britanije, kjer v zadnjem tednu beležijo 60 tisoč primerov okužb s to različico. Večina primerov je med prebivalci, ki niso bili cepljeni proti covid-19 oz. so prejeli le en odmerek cepiva. Pri polno cepljenih prebivalcih pa beležijo le 0,05-odstotni delež okužb, je navedla Žohar Čretnikova.

Na udaru Rusija in Velika Britanija

Med bolj prizadetimi državami s to različico je po njenih besedah tudi Rusija, kjer delta različica med sekvenciranimi vzorci predstavlja 36 odstotkov, na drugem mestu pa je Velika Britanija s 34 odstotki.

Po oceni Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) je delta različica od 40 do 60 odstotkov bolj prenosljiva kot angleška različica virusa oziroma različica alfa, kot je poimenovana po novi nomenklaturi Svetovne zdravstvene organizacije, ki jo je ta uvedla, da bi se izognili stigmatizaciji držav, je pojasnila.

Sev izpodrinil staro različico v 70 dneh

Kot je dodala, je ECDC ocenil tudi, da uspe različica, ki je dobrih 50 odstotkov bolj prenosljiva od prejšnjih, izpodriniti staro različico v dobrih 70 dneh. Ocena ECDC je tudi, da bi delta različica lahko v začetku avgusta predstavljala 70 odstotkov vseh novih okužb v Evropi, konec avgusta pa že 90 odstotkov, je navedla Žohar Čretnikova.

Različice delta plus v Sloveniji še niso zabeležili

V Sloveniji sicer že nekaj tednov močno prevladuje različica alfa. Vsega skupaj pa so doslej zaznali 57 različic virusa. T. i. različice delta plus v Sloveniji še niso zabeležili. Žohar Čretnikova pa je pojasnila, da ne gre za popolnoma novo različico, saj so jo v Veliki Britaniji zaznali že v aprilu. Novo pa je, da je Indija to različico razglasila kot tisto, ki vzbuja posebno skrb.