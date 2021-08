V Sloveniji odkrili nevaren virus, ki se hitro širi

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je zaradi prve potrjene najdbe virusa rjave grbančavosti plodov paradižnika v slovenski pridelavi določila ukrepe za njegovo izkoreninjenje. Pridelovalec mora uničiti vse rastline paradižnika, paprike in feferonov v okuženem rastlinjaku, z razkuževanjem pa poskrbeti, da se virus ne širi.

V okviru izvajanja nacionalnega programa monitoringa za ugotavljanje navzočnosti virusa rjave grbančavosti plodov paradižnika (ToBRFV) je bil pri enem od slovenskih pridelovalcev plodov ta virus potrjen na pelatih sorte Factor F1. Inšpekcijska preiskava za ugotavljanje izvora okužbe, ki je lahko kupljeno okuženo seme, še poteka, so danes sporočili z ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Da bi izkoreninili ta nevaren virus v Sloveniji, uprava za varno hrano naroča pridelovalcem, da morajo pred prodajo izločiti plodove z znaki okužbe in po obiranju uničiti vse rastline paradižnika, paprike in feferonov v okuženem rastlinjaku.

Obenem morajo izvajati higienske ukrepe za preprečevanje širjenja virusa izven okuženega rastlinjaka na ostale pridelovalne površine na kmetiji in izven nje. To pomeni razkuževanje delovnih površin, mehanizacije, orodja, rok, obutve, pakiranja in prevoznih sredstev. Ukrepi so bili odrejeni tudi z inšpekcijsko odločbo.

"Ker gre za zelo nevarno in neozdravljivo virusno bolezen s hitro dinamiko širjenja, je ključnega pomena, da so pridelovalci pozorni na pojav simptomatičnih rastlin v nasadu in takoj ob najmanjšem sumu ustno ali pisno obvestijo upravo. Zgodnje odkritje navzočnosti ToBRFV je pomembno za uspešno izvedbo ukrepov izkoreninjenja in preprečevanja širjenja bolezni na okuženi kmetiji in tako v Sloveniji," sporočajo z ministrstva.

Virus je zelo obstojen

Virus se med nasadi in znotraj njih prenaša s stroji, orodjem, embalažo, rokami, obleko ali kontakti med rastlinami ter tudi z žuželkami. Je zelo obstojen, saj lahko preživi tudi več mesecev v ostankih in odpadkih okuženih rastlin, v tleh ali rastnem substratu, na strojih, orodjih in opremi, na obleki ali embalaži. Zato je pomembno, da pridelovalci sadik in plodov izvajajo preventivne higienske ukrepe, poudarjajo na ministrstvu.

Uprava za varno hrano priporoča, da pridelovalci paradižnika, paprike in feferonov redno pregledujejo svoje nasade in v primeru suma na navzočnost bolezenskih znamenj nevarnega virusa takoj obvestijo fitosanitarnega inšpektorja na območnih uradih uprave. Vrtičkarji lahko ob sumu na okužbo obvestijo strokovnjake javne službe zdravstvenega varstva rastlin.

Kontakti uprave in strokovnih služb, osnovne informacije o bolezni, vključno s fotografijami, priporočila za higienske ukrepe in druge informacije so dostopni na spletni strani uprave.