V Šenčurju zagorela gospodarsko poslopje in stanovanjska hiša

V požaru, ki je v soboto izbruhnil na območju Šenčurja, sta zagorela gospodarsko poslopje in stanovanjska hiša. V požaru ni bil nihče poškodovan, prav tako so iz gospodarskega poslopja rešili živino, je pa nastala velika gmotna škoda.

Kot so sporočili s Policijske uprave Kranj, okoliščine kažejo, da je najprej zagorelo v gospodarskem poslopju, kjer so hranili krmo za živino. Živino in večino delovnih strojev so rešili, ogenj pa se je medtem razširil še na stanovanjsko hišo, ki je tudi poškodovana.

Policisti so tujo krivdo za nastanek požara izključili.