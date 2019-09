V Šarčevi vladi po prvem letu stabilno podporo javnosti ocenjujejo kot dobro popotnico za naprej

Vladna ekipa prvo leto mandata končuje s stabilno in močno podporo javnosti, zaupanje javnosti pa je dobra popotnica za izzive naslednjih let, ob prvem letu vlade poudarjajo v vladnem uradu za komuniciranje. Kot so zapisali, je izzivov veliko in v zgolj letu dni ni mogoče napraviti vsega, gredo korak za korakom, novosti pa uvajajo premišljeno.

Kot vladna prednostna področja so navedli zdravstvo, gospodarstvo in obrambno-varnostni sistem, ki jih uresničujejo v okviru pristojnih resorjev in dialogu s socialnimi partnerji in stanovskimi združenji. "Izzivov je veliko, a v zgolj letu dni ni mogoče odpraviti vseh preteklih napak in pomanjkljivosti v sistemu ter narediti velikega napredka na vseh področjih naenkrat. Zato gremo korak za korakom, premišljeno uvajamo novosti in ob tem pozorno spremljamo spreminjajoče se razmere v mednarodnem okolju," so zapisali.

V zdravstvu namenjajo največ pozornosti čakalnim vrstam

Poudarili so, da je Slovenija trenutno v dobrem gospodarskem stanju in je na morebitno poslabšanje razmer bistveno bolje pripravljena kot pred desetletjem, ko je zaradi naivnosti plačala visoko ceno. "Zato lahko v drugo leto aktualnega mandata zakorakamo smelo in odločno zagrizemo v težko pričakovane strukturne reforme: pokojninski sistem, zdravstveni sistem, optimiziranje davčne zakonodaje," so zapisali.

Foto: STA

Spomnili so na delo, ki so ga v prvem letu mandata opravili po posameznih resorjih. Kot so navedli, pri zdravstvu namenjajo največ pozornosti čakalnim vrstam. V pilotnem projektu so se lotili analize čakalne dobe na področju ortopedije, ugotovitve pa bodo uporabili pri oblikovanju nacionalnih ukrepov za reševanje čakalnih dob tudi na ostalih kritičnih področjih. Med ključnimi izzivi tega področja pa ostaja zagotavljanje dostopnega, kakovostnega in učinkovitega javnega zdravstva, prilagojenega novim demografskim trendom.

S sprejetjem rebalansa proračuna za letos so postavili jasen proračunski okvir, znotraj katerega želijo delovati: zagotavljanje stabilnih javnih financ, skrb za prebivalce in razvoj države. Z razbremenitvijo regresa so naredili prvi korak na področju zmanjšanja stroškov dela in davčne optimizacije. Z ukrepi za hitrejšo aktivacijo brezposelnih so posegli na trg dela, z odpravo varčevalnih ukrepov na področju socialnih prejemkov pa olajšali življenje marsikateri družini, so nanizali.

Izvozniki kot gonilo gospodarske rasti

Poudarili so tudi skrb za izvoznike, ki so gonilo slovenske gospodarske rasti. Kot so zapisali v pristojnih resorjih, skrbijo za to, da jih z najrazličnejšimi spodbudami ustrezno podprejo pri njihovem delovanju, prav tako stremijo k odpravljanju administrativnih ovir. Spodbujanje digitalnega preoblikovanja podjetij je le eden od gradnikov na poti k boljši konkurenčnosti naših podjetij na mednarodnih trgih. Kot drugi tak gradnik so omenili gospodarsko diplomacijo, kot tretjega pa povezovanje z znanstveno sfero, naložbe v znanost in raziskave, ki so jim v rebalansu proračuna za leto 2019 po dolgih letih povečali sredstva.

Foto: Bojan Puhek

"Končali smo finančno konstrukcijo 2. tira in že začeli gradnjo, tudi na trasi 3. razvojne osi se odvijajo aktivnosti, a na kratek rok bo zagotovo največ naših prebivalcev občutilo ugodnosti uvedbe enotne vozovnice za vse oblike javnega prevoza ter uvedbo več kot 80 hitrih avtobusnih povezav. Pospešeno obnavljamo in nadgrajujemo železniško infrastrukturo," so dosedanje aktivnosti na teh področjih povzeli na vladi.

Foto: Bojan Puhek

Sicer pa se po njihovih navedbah Slovenija vse bolj zavzeto uveljavlja kot močna zagovornica človekovih pravic, ostaja zagovornica vladavine prava in multilateralizma, k precejšnji prepoznavnosti pa bo zagotovo pripomoglo tudi predsedovanje Slovenije Svetu EU v letu 2021, na katero se že pospešeno pripravljajo. "Z doslednim uresničevanjem arbitražnega sporazuma smo poudarili svojo zavezanost vladavini prava. Slednje pričakujemo tudi od vseh naših sosedov in partnerjev v EU," so zapisali.

Foto: Ana Kovač

Zagotovili so tudi, da je Slovenija varna država. Da dobro varujemo državno mejo, uspešno upravljamo schengensko mejo in se učinkovito soočamo s povečanim številom nezakonitih prehodov državne meje, da nam priznava tudi tujina. Pri tem so med drugim spomnili na sprejetje strategije vlade na področju migracij in zagotovili, da budno spremljajo dogajanje v mednarodni skupnosti, pa naj gre za informacijsko in kibernetsko varnost, hibridne grožnje ali za vse glasnejše klice, da je pred vrati nova recesija. Ustanovili so tudi upravo za informacijsko varnost, ki deluje kot organ v sestavi ministrstva za javno upravo.